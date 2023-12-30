Міноборони РФ заявило про низку атак нібито з боку України

Міноборони РФ стверджує, що над Бєлгородською областю було збито "13 реактивних снарядів", а над Московською, Орловською, Курською та Брянською областями - 32 дрони.

Міністерство оборони Росії заявило про низку атак, скоєних нібито українськими силами. Зокрема, увечері п'ятниці, 29 грудня, російське відомство заявило про атаку з використанням реактивних систем залпового вогню. Як стверджують в російському відомстві, над Бєлгородською областю РФ нібито знищили "13 реактивних снарядів".

Натомість губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков у своєму Telegram повідомив про "пряме влучання" одного зі снарядів в приватний будинок в Бєлгороді, внаслідок чого, за його словами, загинув чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.

"Різноманітні руйнування зафіксовано в 10 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, один із будинків частково зруйнований. Також пошкоджені два автомобілі... Є пошкодження системи водозабезпечення в місті Бєлгороді", - заявивГладков. Крім того, він заявив про обстріл міста Шебекіно, де, за його словами, пошкоджень зазнали чотири будинки.

Також, за твердженнями Гладкова, внаслідок атаки постраждав Валуйський міський округ Бєлгородської області. За його словами, по селищу Уразово "було випущено 12 снарядів із РСЗВ "Град". Як розповів Гладков, у населеному пункті зафіксували "різноманітні руйнування" - вибиті вікна, посічені фасади та паркани виявили у 48 домоволодіннях, на одному соціальному об'єкті та в магазині. Також було пошкоджено 37 господарчих будівель, шість транспортних засобів та лінію електропередачі, стверджує російський губернатор.

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Губернатор Брянської області повідомив про атаку дронами

Водночас, губернатор Брянської області Олександр Богомаз увечері 29 грудня заявляв про атаку безпілотників. За його твердженням, над регіоном в різний час нібито збили дев'ять БпЛА літакового типу. За словами Богомаза, постраждалих і руйнувань у жодному з цих випадків не було.

Зранку 30 грудня російське міноборони підтвердило атаку дронами. Як стверджують у Москві, над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей загалом збили 32 дрони.

Також, за твердженням російського оборонного відомства, зранку 30 грудня у Чорному морі виявили безекіпажним катер ВМС України, який нібито слідував у напрямку окупованого Росією Криму. У відомстві заявили про його знищення.

Зазначимо, що влада Брянської, Курської та Бєлгородської областей систематично повідомляє про повітряні атаки на регіони з початку повномасштабної війни РФ проти України.

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