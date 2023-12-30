Москва скликає Радбез ООН через атаку на Бєлгород

Росія запросила екстрене засідання Ради безпеки ООН через українську атаку на Бєлгород. У МЗС РФ винуватять у "теракті" Великобританію.

РФ скликає Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй на екстрене засідання у суботу, 30 грудня, через удар українських Сил оборони по Бєлгороду, повідомляють російські інформагенції з посиланням на речницю МЗС Марію Захарову.

Захарова назвала атаку "терактом", за яким нібито "стоїть Великобританія, яка у координації з США підбурює київський режим до терористичних дій, розуміючи, що контрнаступ збройними силами України провалено".

У постійному представництві РФ у ООН уточнили, що засідання має відбутися о 22-й годині за київським часом, на нього також викликаний постійний представник Чехії нібито через постачання з цієї країни реактивних снарядів Vampire ЗСУ. На сайті ООН поки що не анонсується засідань Радбезу до кінця року.

Атака на Бєлгород: Москва каже про 14 жертв

Російські ЗМІ продовжують повідомляти про 12 дорослих та двох дітей, які загинули внаслідок нібито української атаки по місту. Ще 108 людей, в тому числі 15 дітей, були поранені.

Міноборони РФ називає атаку "невибірковим комбінованим ударом" із застосуванням двох ракет "Вільха" із касетною бойовою частиною, а також реактивних снарядів Vampire чеського виробництва. При цьому більшу частину українських ракет та снарядів нібито перехопила російська ППО, а на місто впали уламки та касетні заряди.

Російські правоохоронці розслідують атаку як вбивство, замах на вбивство та умисне пошкодження майна, втім уповноважена Держдуми РФ з прав людини Тетяна Москалькова вже звернулась до міжнародних організацій із вимогою засудити її як "порушення міжнародного гуманітарного права".

Офіційний Київ досі не прокоментував удар по Бєлгороду, втім низка ЗМІ із посиланням на джерела в спецслужбах, повідомили, що метою атаки були військові об'єкти в кількох російських містах, а також поклали відповідальність за численні жертви на невдалу роботу російського ППО

І відповідь - по Харкову?

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у суботу ввечері повідомив про вибухи в місту, зазначивши, що збройні сили РФ "працюють на ту сторону". Водночас у Харкові заявили про російський удар по центральній частині міста, внаслідок якого госпіталізовано восьмеро цивільних.

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