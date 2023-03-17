Керівництво білоруського медіа Tut.by засудили до 12 років

За час слідства до звинувачень, висунутих Марині Золотовій та Людмилі Чекіній, додалися політичні - розпалювання соціальної ворожнечі та заклики до дій, спрямованих проти національної безпеки Білорусі.

Міський суд Мінська визнав головну редакторку опозиційного онлайн-видання Tut.by Марину Золотову і його генеральну директорку Людмилу Чекіну винними в ухиленні від сплати податків, розпалюванні ворожнечі та закликах до дій, спрямованих проти національної безпеки Білорусі, і засудив їх до 12 років колонії. Про це повідомляє у п'ятницю, 17 березня, білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

Суд у справі Tut.by розпочався 9 січня і проходив у закритому режимі. Обвинуваченими у справі, крім Чекіної і Золотової, були ще три колишні співробітниці ТОВ "Тут бай медіа": редакторка відділу економіки і політики Ольга Лойко, кореспондентка Олена Толкачова і юридична консультантка Катерина Ткаченко. Однак перед судом вони виїхали за кордон, їх оголосили в розшук, а кримінальну справу щодо них винесли в окреме провадження, зазначає видання "Наша Ніва".

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Людмила Чекіна і Марина Золотова перебували в мінському СІЗО-1 з травня 2021 року. Тоді в редакції відбувся обшук, у справі про несплату податків затримали 15 людей. Їх звинуватили в тому, що портал як резидент Парку високих технологій (ПВТ) отримував трохи довше, ніж рік податкові пільги, нібито не маючи на це права. Більшість затриманих згодом звільнили з-під варти.

Компанія виплатила нараховані слідством збитки - понад 1,1 мільйона євро, але за час слідства до звинувачень, висунутих проти Золотової та Чекіної, додалися політичні - "розпалювання соціальної ворожнечі" і "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці РБ".

У червні 2022 року білоруська влада визнала Tut.by екстремістською організацією, діяльність ТОВ, що видає його, на території країни заборонили.