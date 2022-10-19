Боррель заперечує, що ремарка про "джунглі" були расистською

Жозеп Боррель вибачився за будь-які образи, які могли спричинити метафори в його промові. Цьому передувало обурення ОАЕ, де коментарі Борреля назвали "дискримінаційними".

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заперечив, що коментарі, які він зробив під час лекції минулого тижня, були расистськими. Він перепросив за будь-які образи, які могли спричинити його слова.

У своєму виступі в новій Європейській дипломатичній академії в Брюгге Боррель назвав Європу "садом", а більшу частину світу - "джунглями", які "можуть захопити сад". Цей виступ набув широкого розповсюдження в інтернеті.

Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів викликало виконувача обов'язків глави представництва Євросоюзу в ОАЕ з проханням пояснити коментарі Борреля, які вони охарактеризували як "расистські". Там заявили, що ці ремарки були "недоречними і дискримінаційними" та "сприяли погіршенню атмосфери нетерпимості й дискримінації в усьому світі".

У блозі, опублікованому пізно ввечері у вівторок, 18 жовтня, Боррель зазначив, що його згадка про "джунглі" стосувалася прикладів країн, які використовують силу, залякування та шантаж - поведінку, яка суперечить узгодженим міжнародним нормам. "Зростання цього беззаконного світу та безладу - ось що я мав на увазі, коли говорив про "джунглі". Моє посилання на "джунглі" не має расистського, культурного чи географічного підтексту. Дійсно, і, на жаль, "джунглі" є скрізь, у тому числі в Україні. Ми повинні сприймати цю тенденцію серйозно, і це було моїм посланням студентам", - написав він.

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Боррель зазначив, що "дехто неправильно витлумачив" його метафору як "колоніальний європоцентризм". Він зауважив, що деяким ця метафора не подобається, оскільки її використовували американські "неоконсерватори". "Я далекий від цієї школи політичної думки. Мені шкода, якщо дехто почувався скривдженим", - написав дипломат і додав, що, на його думку, Європа часто надто євроцентрична і потребує глибшого пізнання решти світу.

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