ЄС: Погляд на війну в Україні визначить відносини з КНР

Китай має відігравати конструктивну роль у спробах покласти край війні РФ проти України та в досягненні справедливого миру, наголосила Урсула фон дер Ляєн. Водночас ЄС варто переформатувати відносини з КНР.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) переконана, що майбутнє відносин Європейського Союзу (ЄС) і Китаю визначатиме ставлення Пекіна до війни РФ проти України. Про це вона заявила в четвер, 30 березня, у Брюсселі, виступаючи в Європейському політичному центрі з промовою, присвяченою відносинам ЄС із Китаєм. Виступ очільниці Єврокомісії пролунав напередодні її спільного візиту разом із президентом Франції Емануелем Макроном до Китаю, запланованого на наступний тиждень, передає AFP.

"На Китаї лежить відповідальність відігравати конструктивну роль, просуваючи справедливий мир. Цей мир може бути справедливим, якщо він заснований на суверенітеті й територіальній цілісності України. Україна визначатиме, що таке справедливий мир, який вимагає виведення всіх окупаційних сил, - цитує фон дер Ляєн "Інтерфакс-Україна". - Будь-який мирний план, що фактично консолідуватиме російську анексію, просто нежиттєздатний. У цьому плані ми маємо бути відвертими - те, як Китай реагуватиме на війну Путіна (проти України. - Ред.), буде визначальним фактором для подальших відносин ЄС із Китаєм".

Фон дер Ляєн також констатувала, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН має відповідальність - захищати принципи та цінності Хартії ООН.

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У Брюсселі побачили зміни в динаміці відносин між РФ і КНР

Вона нагадала, що минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав РФ із державним візитом, попри війну, яку Росія веде проти України, підтримуючи дружбу "без обмежень" із Путіним.

"Але є зміни в динаміці відносин між Китаєм і Росією. Цілком очевидно, що Китай бачить слабкості Путіна як шлях, щоб збільшити своє використання Росії. Це очевидно, що баланс сили в цих відносинах, який за останні століття був на користь Росії, наразі перевернувся. Найбільш промовисті слова Сі Путіну на сходах за Кремлем - я цитую: "Прямо зараз відбуваються зміни, яких ми не бачили за останні сто років, і ми - саме ті, хто проводить ці зміни разом", кінець цитати", - зазначила фон дер Ляєн.

Заклик до переформатування відносин ЄС і КНР

Також глава Єврокомісії закликала до переформатування відносин Європейського Союзу з Китаєм.

"Наші відносини незбалансовані й дедалі більше позначені диспропорціями, що спричинені державно-капіталістичною системою Китаю, - заявила фон дер Ляєн. - Тож нам необхідно відновити баланс цих відносин на основі прозорості, передбачуваності та взаємності". За її словами, ЄС повинен стати незалежнішим від Китаю і передовсім мінімізувати економічні ризики у відносинах з Піднебесною.

Крім перелічених вище, у своїй промові політикиня згадала й такі проблемні питання, як порушення прав людини в Китаї, військова присутність Пекіна в безпосередньому сусідстві з ЄС, а також економічна потуга Китаю. Водночас вона наголосила, що Європа не може дозволити собі цілком від'єднатися в економічному плані від КНР.

"Я вважаю, що від'єднання від Китаю є неможливим і не відповідає інтересам Європи", - цитує фон дер Ляєн AFP. Також вона зазначила, що дуже важливо забезпечити дипломатичну стабільність і відкриті лінії зв'язку. Серед сфер, де між ЄС і КНР можлива співпраця, вона назвала боротьбу зі змінами клімату та захист довкілля.

Наприкінці березня й на початку квітня одразу кілька європейських лідерів та високопосадовців ЄС планують відвідати Китай з метою вмовити керівництво КНР докласти максимум зусиль для завершення війни в Україні на прийнятних для Києва умовах.

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