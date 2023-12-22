Сікорський: Треба перевести промисловість на кризові рейки

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європі потрібно перевести оборонну промисловість в режим кризового часу і збільшити обсяги виробництва зброї.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на необхідності збільшення обсягів виробництва зброї, "щоб снаряди, стволи, бронетранспортери, стрілецька зброя почали потрапляти на фронт в Україну в необхідних кількостях і якнайшвидше". За його словами, військова промисловість в Польщі та усій Європі працює в режимі мирного часу. "Нам треба перевести її в режим кризового часу, в якому ми безсумнівно перебуваємо", - сказав Сікорський під час брифінгу в Києві у п'ятницю, 22 грудня, передає кореспондент DW.

Очільник МЗС Польщі зауважив, що російська економіка, яка вже переведена в режим воєнного часу, близько у 20 разів слабша за економіки ЄС і США. "Якщо Захід змобілізується, то немає сумніву хто виграє цю війну", - наголосив Сікорський.

Водночас посадовець висловив упевненість, що Україна та Польща знайдуть шляхи для військово-промислового комплексу (ВПК) обох країн виробляти зброї "набагато більше ніж зараз".

Також Сікорський зауважив, що уряд Польщі обговорить питання приєднання до декларації країн Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України. "Але ми маємо значно амбітніші плани", додав він.

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Зеленський заявив про можливості країн для виробництва зброї

Водночас президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Сікорським заявив, що дві країни мають серйозні можливості для розвитку спільних оборонних виробництв.

"У нас є дуже серйозні можливості для нашої подальшої спільної роботи - такої роботи, яка посилить обидва наші народи. Це стосується, зокрема, і спільних оборонних виробництв", - заявив сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент України також наголосив, що висловив Польщі вдячність за підтримку України в оборонній сфері. "Оновлюємо наші відносини. Ми обговорили, як можемо вирішити наявні проблеми", - додав він.

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