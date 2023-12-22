Сікорський у Києві запевнив Кулебу у подальшій підтримці

Новий очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час візиту у Київ запевнив Україну у тому, що Польща і далі знаходиться на її боці. З Дмитром Кулебою він також обговорив блокаду кордону польськими перевізниками.

Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві у п'ятницю, 22 грудня, запевнив його у підтримці України з боку Варшави.

"Абсолютно неприйнятно, коли країна нападає на свого сусіда і бомбить міста, знищує цілі регіони, депортує дітей... У цій титанічній боротьбі, міністре, Польща на вашому боці", - сказав Сікорський, звертаючись до Кулеби, цитує агенція AFP.

Він також висловив упевненість, що війна Росії проти України стане "останньою колоніальною війною в Європі". Ця війна, переконаний польський міністр, повинна закінчитися поразкою Росії й перемогою України. "І в цьому питанні, незалежно від того, хто буде при владі в Польщі, як бачите, ми єдині", - запевнив глава МЗС Польщі.

Кулеба: Блокування кордону перевізниками є неприйнятним

Своєю чергою Дмитро Кулеба під час зустрічі наголосив, що блокування польськими перевізниками кордону з Україною є "неприйнятним". "Перше, що потрібно зробити - це розблокувати кордон, тому що ситуація, в якій опинилися наші дружні відносини - в тіні заблокованого кордону - є неприйнятною і шкідливою", - зауважив український міністр.

Водночас він назвав візит Сікорського до Києва "знаком поваги до України". "Є відчуття, розуміння, що з цим новим польським урядом і конкретно з (міністром) Сікорським... буде дуже плідний діалог між Україною і Польщею", - висловив сподівання Кулеба.

Радослав Сікорський очолив польське зовнішньополітичне відомство у новому польському уряді на чолі з Дональдом Туском 13 грудня. Візит до Києва став його першим закордонним візитом на цій посаді. Його переговори з Кулебою у Києву довелося перервати через сирени повітряної тривоги й загрозу російських ракетних ударів.

Дональд Туск у польському Сеймі закликав підтримати Україну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video