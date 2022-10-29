Глава Мюнхенської конференції просить Шольца вплинути на КНР

Уперше на посаді канцлера ФРН Олаф Шольц особисто зустрінеться із керівництвом КНР. Шольц має обговорити з Сі підготовку до G20 та позицію Китаю щодо РФ, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Китаю має чинити тиск на керівництво КНР з метою посилення позиції Пекіна щодо Росії. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). Інтерв'ю з ним публікують видання групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у суботу, 29 жовтня.

На думку Гойсґена, Шольцу слід обговорити порядок денний саміту G20 в Індонезії 15-16 листопада із головою КНР Сі Цзіньпіном. Тільки через те, що президент РФ Володимир Путін може відвідати G20, Німеччина та інші країни не повинні бойкотувати зустріч, упевнений експерт.

"Ізоляція Путіна має бути чітко позначена"

Водночас Путін, який, можливо, приїде на саміт, не повинен відчувати свою безкарність, наголосив Гойсґен. На його думку, ізоляція Путіна має бути чітко позначена. "Жодних рукостискань, жодних гармонійних спільних фото", - зазначив глава Мюнхенської конференції з безпеки. Різниця у підходах має бути очевидною, додав Гойсґен. "У зростанні цін на енергоносії та нестачі продовольства у всьому світі головний винуватець один - Володимир Путін", - наголосив він.

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Гойсґен також закликав реалістично оцінювати можливість вплинути на залежність Москви від Пекіна. "Надія прибрати Китай з російського поля (дій. - Ред.) - це ілюзія", адже РФ - дуже важливий постачальник сировини для КНР, констатував він. За словами Гойсґена, самоізоляція Москви від Європи та США зробили її більш залежною від Китаю, і "це влаштовує Сі Цзіньпіна". Росія все більше занурюється у роль "заправки для Китаю", додав він.

Зустріч із Сі Цзіньпіном та переговори з Лі Кецяном

Представник уряду ФРН Штеффен Геберштрайт (Steffen Heberstreit) 28 жовтня на брифінгу в Берліні повідомив, що Шольц здійснить візит до Китаю, де заплановано зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном і переговори з прем'єром Держради Лі Кецяном. Йдеться про першу особисту зустріч Шольца з керівництвом Китаю після його вступу на посаду канцлера.

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За словами Геберштрайта, главу уряду супроводжуватиме економічна делегація. У ході переговорів, як очікується, будуть порушені питання боротьби зі зміною клімату, війна РФ проти України та ситуація у Східній Азії. Візит триватиме з 3 до 5 листопада.