Гіркіна взяли під варту в РФ

Суд у Москві відправив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в слідчий ізолятор до 18 вересня за підозрою в закликах до екстремістської діяльності.

Суд у Москві взяв під варту до 18 вересня колишнього російського офіцера, екс "міністра оборони" псевдоутворення "ДНР" Ігоря Гіркіна (псевдо - Стрєлков) за підозрою в закликах в інтернеті до екстремістської діяльності. Санкція відповідної статті передбачає до п'яти років тюрми.

Гіркіна затримали цього ж дня, в п'ятницю, 21 липня, у власній квартирі в Москві. За даними російських ЗМІ, його затримали за заявою колишнього бойовика приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Адвокати Гіркіна розповіли, що обвинувачення пов'язане з двома дописами в Telegram-каналі: щодо анексованого Росією Криму, зокрема, що його "здача" буде "державною зрадою", і щодо "неподобства, якщо не виплачується грошове забезпечення" військовим. Гіркін свою провину не визнає, але його захист каже, що перешкоджати слідству він не буде.

Слідчі просили суд взяти його під варту, бо він раніше займався "оперативно-розшуковою діяльністю", а тому має навички конспірації та може легко сховатися. Сам Гіркін потенційну втечу за кордон назвав "смішною". "Я перебуваю в більшості країн світу в розшуку Інтерполу, мене засудив Гаазький трибунал до довічного ув'язнення", - пояснив він на суді.

Гіркін критикував керівництво РФ за "невдачі" на війні проти України

Полковник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ у запасі Гіркін з квітня 2014 року командував "військами" самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР), а в травні-серпні 2014-го був "міністром оборони" псевдоутворення.

У листопаді минулого року суд у Нідерландах засудив його до довічного ув'язнення, визнавши винним у справі про збиття малазійського пасажирського "Боїнга" з 298 пасажирами на борту на Донеччині в 2014 році.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Гіркін регулярно коментував її перебіг, критикуючи дії керівництва РФ. Саму війну він активно підтримує, а владу звинувачує в "нерішучості". На цьому ґрунті він заснував спільноту під назвою "Клуб розсерджених патріотів".

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Колишнього "губернатора ДНР" затримали за пікет, але відпустили

За даними російських ЗМІ, після арешту Гіркіна біля суду в Москві затримали колишнього "губернатора ДНР" Павла Губарєва, який вимагав звільнення першого.

Невдовзі його відпустили, "роз'яснивши недопустимість пікетів".