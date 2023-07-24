Герб Київщини хочуть змінити, щоб не нагадував московський

Голова ОВА нарікає, що на гербі Київської області зображений Юрій Змієборець, який "копіює і нагадує" Георгія Победоносця на гербі Московської області РФ і Москви.

Депутатам Київської обласної ради, керівникам громад і мерам міст презентували в понеділок, 24 липня, проєкт нового герба та прапора області, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Победоносця на гербі Московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - написав Кравченко у Facebook.

Експерти робочої групи, яку координував заслужений художник і геральдист Олексій Руденко, пропонують розмістити на гербі Київської області янгола. "Саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців, і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського", - пояснює голова ОВА.

Варіантів нового прапора області чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий. Усі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії Національної академії наук України, запевнив Кравченко.

За позабюджетні кошти

В ОВА наголошують, що "на реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету", щодо нової символіки запустять широке опитування, а узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

20 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра-міністра Дениса Шмигаля, наголосивши, що "в час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону, а кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів". "Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали - усе це важливо, але зараз інші пріоритети", - заявив він і закликав звільнити міністра культури Олександра Ткаченка.

19 липня мінкульт повідомив про результати конкурсу з відродження виробництва серіалів в Україні за бюджетні кошти. Суспільство найбільше збурила інформація про шоу "СМТ Інгулець", в прототипі головного героя якого угледіли скандально відомого, особливо піснею про Зеленського, власника футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

20 липня вийшло інтерв'ю Ткаченка, в якому він назвав доречним завершення під час війни будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. Витрати на проєкт оцінюють у пів мільярда гривень. Напередодні парламент підтримав надання фінансування на завершення будівництва.

13 липня мінкульт отримав офіційну згоду Державної інспекції архітектури та містобудування на заміну радянського серпа і молота на щиті монумента "Батьківщина-мати" на український тризуб до Дня незалежності 24 серпня. Реалізація проєкту обійдеться в 28 мільйонів гривень, втім, за словами Ткаченка ці витрати покриють не за рахунок бюджетних коштів, а завдяки підтримці донорів.