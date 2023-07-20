Зеленський просить прем'єра знайти заміну Ткаченку

Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, а також закликав до пошуку позабюджетних коштів на культурні проєкти під час війни.

Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля знайти заміну міністрові культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні до українців у четвер, 20 липня.

Свою позицію Зеленський пояснив бюджетними витратами. "У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали - усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні", - наголосив президент.

Він додав, що запропонував Шмигалю "знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні", бо "у світі є люди, які можуть допомогти", а також "розглянути заміну" Ткаченка.

За законодавством, більшість міністрів, зокрема культури, звільняє Верховна Рада: шляхом прийняття відставки, за поданням прем'єра або за власною ініціативою. Новий міністр замість Ткаченка має бути призначений також парламентом - за поданням Шмигаля.

Ініціативи Ткаченка збурили українців

Напередодні заяви Зеленського вийшло інтерв'ю Ткаченка, в якому він назвав доречним завершення під час війни будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. Витрати на проєкт оцінюють у пів мільярда гривень. 13 липня Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва.

Того ж дня мінкульт отримав офіційну згоду Державної інспекції архітектури та містобудування на заміну радянського серпа і молота на щиті монумента "Батьківщина-мати" на український тризуб до Дня незалежності 24 серпня. Реалізація проєкту обійдеться в 28 мільйонів гривень, втім, за словами Ткаченка ці витрати покриють не за рахунок бюджетних коштів, а завдяки підтримці донорів.

19 липня мінкульт повідомив про результати конкурсу з відродження виробництва серіалів в Україні за бюджетні кошти. Суспільство найбільше збурила інформація про шоу "СМТ Інгулець", в прототипі головного героя якого угледіли скандально відомого власника футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

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