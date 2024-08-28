Сирота: Повторення Каховської катастрофи у Києві не буде

Загрози підтоплення для Києва та інших міст по руслу Дніпра після удару по Київській ГЕС немає, стверджує гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. В інтерв'ю DW він розповів про відновлення гідроенергетики та суди з РФ.

DW: Пане Сирота, після нещодавнього масового обстрілу Росією української території постраждало багато енергетичних об'єктів, була інформація про те, що є руйнування на Київській ГЕС, що у місті Вишгород поблизу Києва. Чи можете сказати, яка там ситуація, чи постраждали люди, що з інфраструктурою?

Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота Фото: Ukrhidroenerho

Ігор Сирота: Росія і далі атакує українську енергетику, і гідроенергетика не виняток. Вже понад 130 ракетних ударів завдано по наших об'єктах, на сьогоднішній день немає абсолютно жодного об'єкту, жодної станції, де би не прилітали ракети і дрони. На жаль, звичайно, після всіх таких щільних і масованих атак ми втрачаємо генерацію, втрачаємо обладнання. Для нас найголовніше, щоб зберегти людей. І слава богу, в нас немає втрат. Після таких ракетних ударів люди дотримуються безпекових заходів, і під час повітряної тривоги перебувають в укриттях. І це рятує їхні життя. На жаль, будівлі не всі витримують. Ви бачили, Каховська ГЕС зруйнована, Запорізька (ДніпроГЕС. - Ред.) - практично зруйнована. І всі станції теж мають чималі пошкодження.

На сьогоднішній день давати якусь оцінку останньому ракетному обстрілу ми поки не можемо, тому що йде розбір завалів і нам потрібно ще хоча б тиждень, щоб ми могли оцінити наслідки цієї атаки. Тільки після цього ми зможемо зрозуміти, що нам потрібно, який термін, для того, щоб відновитися, і які фінансові ресурси для того треба.

У суспільстві є побоювання, що прицільні удари росіян по Київській ГЕС можуть зруйнувати дамбу і буде повторення катастрофи Каховської ГЕС? Чи є загроза для киян?

Атомна генерація і гідроенергетика - це об'єкти критичної ефраструктури підвищеної небезпеки. І після втручань можуть нести небезпеку для населення. І ворог прекрасно розуміє, що він не тільки намагається знищити генерацію, а що він піддає небезпеці життя цивільного населення, б'ючи по гідрооб'єктах, дамбах, станціях, як відбулося і в Запоріжжі, і під час останнього ракетного удару. Але на сьогоднішній день немає жодної загрози щодо якоїсь катастрофи для населення, для Києва. Ми готуємося до різних сценаріїв і ми розуміємо, що може бути, як і скільки ворог може там завдавати ударів.

Так, це можуть бути значні руйнування і потрібно буде довгий термін відновлюватися, але на сьогоднішній день катастрофічних наслідків у вигляді затоплення чи підтоплення не буде. У нас є різні заходи на випадок, якщо проб'ють якусь станцію, як ми повинні спрацювати по каскаду, щоб не було підтоплення, такі заходи є, вони відпрацьовані. Але на сьогоднішній день ми не бачимо абсолютно жодної небезпеки для населення Київщини і взагалі по руслу Дніпра.

Ще на початку війни, у 2022 році, вчені Національної академії наук України (НАН) змоделювали, якими можуть бути наслідки пошкодження Київської ГЕС внаслідок ракетного удару. А Інститут проблем математичних машин і систем створив карту розливу Дніпра у Київській області для розроблення заходів своєчасного реагування. Чи Ви маєте ці змодельовані вченими сценарії? Чи допомагають вони Вам у роботі?

Звичайно, ми це все маємо. У нас є проєкти з експлуатації всіх водосховищ на Дніпрі. Всі зони підтоплення і рівні в разі великого паводку, в разі прориву є в цих проєктах. Я хотів би наголосити, що Київське та Канівське водосховища в понад шість разів менші від Каховського водосховища. Каховське водосховище було найбільшим штучним водосховищем у Європі, де було понад 18,5 кілометра кубічних води. Тобто, це інша історія, ніж те, що ми бачимо на Київському водосховищі. Ми навіть теоретично не побачимо на Київському водосховищі таких катастрофічних наслідків в разі масованої атаки і, що малоймовірно, прориву дамби, як це було на Каховському водосховищі. Тоді був червень і паводок. Зараз спекотне літо і багато використали води з водосховища. Сьогодні будь-якої катастрофи для жителів Київщини і нижче по Дніпру ми не бачимо. Це чисто психологічна атака російських ЗМІ, щоб тиснути психологічно на українців.

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⁠Яка ситуація у гідроенергетиці загалом? Чи допомагає гідроенергетика об'єднаній енергосистемі? ⁠

Ми включаємося в енергосистему і несемо саме цю функцію, яка покладена на нас - забезпечення аварійного резерву і балансуючої енергії. Наскільки це можливо, ми це намагаємося зробити. Звичайно, ми втратили чималий відсоток генерації, і ми втрачаємо після кожного ракетного дару. Ми намагаємося відновитися якнайшвидше. Звичайно, на жаль, ми так швидко не можемо відновитися, як вони нас атакують.Тому що за цей період часу у нас було 130 ракетних ударів - це великі наслідки і відновитися не так просто. Це не лінійне обладнання, це обладнання індивідуального замовлення. Його потрібно замовити, почекати, поки його виготовлять, доставити, змонтувати, завершити будівельні частини. Тому що ракетні удари нищать і будівельну частину, і електричну частину.Тому цей об'єм роботи досить великий.

⁠Хто з міжнародних партнерів готовий відновлювати і включився в роботу?

Звичайно, є наші партнери, це банки: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, USАID, Енергетичне співтовариство. Це саме ті організації, які нам завжди підставляють плече і на сьогоднішній день ми маємо таку підтримку. За рахунок власних коштів багато ми робимо. Тому ми поки що справляємося з цим завданням.

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Чи є вже якісь конкретні рішення "заховати під землю" енергетичні об'єкти в гідроенергетиці?

Ми, звичайно, якраз коригуємо нові проєкти, які ще не реалізовано. Проєкти, які побудовано, скажімо, в минулому столітті, на сьогоднішній день захистити повністю третім рівнем, тобто "закопати", неможливо. Тому що всі станції стоять на річці. Ми обмежені і по навантаженню, і по відстаннях, і такий захист неможливо зробити на сьогоднішній день. Звичайно, ми робимо якісь рівні захисту. Третій рівень - це саме той рівень, який обезпечує від всіх ракетних ударів. Це не є стовідсотковий захист, але це той захист, який мінімізує втрати, і це найголовніше. Ми робимо аналіз після кожного ракетного удару і ми розуміємо, куди ворог б'є, і що нам потрібно зробити, щоб найменше втратити обладнання. І ми цим займаємося, повірте мені, 24/7.

Скільки злочинів РФ у гідроенергетиці задокументовано? На яку суму?

Ми постійно документуємо після кожного ракетного обстрілу, відкривається кримінальне провадження, складаємо акти втрат. Ми це все збираємо для того, щоб сформувати пакет позовів до Російської Федерації. Що стосується, наприклад, Каховської ГЕС, ми пройшли всі процедури, зробили експертну оцінку втрат. Ми сформували претензію і направили росіянам, вони її отримали. І на сьогоднішній день ми вже обираємо через "Prozorro" юридичну компанію, через яку ми будемо позиватися у суді. Але в нас є вимога не тільки, щоби виграти цей суд, а й стягнути збитки. У другій половині вересня почнеться відкриття пропозицій, і ми будемо обирати компанію, яка має досвід і практику таких судів, і яка не пов'язана з РФ. Ми виставили претензії Росії на 2,5 мільярда доларів і хочемо отримати з них ці кошти, щоб за ті кошти відбудувати Каховську ГЕС.