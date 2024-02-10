"Ганьба": Буданов про рішення суду ООН за позовом проти РФ

Кирило Буданов назвав відхилення Міжнародним судом ООН значної частини звинувачень Україною Росії в фінансуванні тероризму на Донбасі помилкою та катастрофою, яка матиме дуже серйозні наслідки.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов назвав ганьбою нещодавнє рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) за позовом проти Росії щодо фінансування тероризму.

"Це ганьба для міжнародної судової системи. Це судове рішення є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже серйозні наслідки, перш за все - для багатьох цивілізованих країн", - сказав він 9 лютого французькому виданню Libération .

Суд, зокрема, не визнав фінансуванням тероризму постачання Росією на Донбас ракети "Бук", якою збили пасажирський літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. За логікою суду, фінансування - це переказ саме коштів для закупівлі зброї, а постачання самої зброї - ні. "Якщо агресор дає ракету, а не гроші, і нею збивають цивільний Боїнг, то це не тероризм", - зіронізував Буданов.

Як повідомлялося, 31 січня Міжнародний суд ООН відхилив значну частину звинувачень України проти Росії в порушенні міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму (на Донбасі) та ліквідацію всіх форм расової дискримінації (в Криму).

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