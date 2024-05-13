Габек: ФРН зробила недостатньо для підтримки України

Як Німеччина, так і інші партнери можуть зробити більше для підтримки України у її протистоянні російській агресії, вважає віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

Німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії, вважає віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck). "Я думаю, що ми зробили недостатньо для підтримки України за останні два роки", - сказав політик у понеділок, 13 травня, у Берліні, цитує агентство AFP. За його словами, "інші (країни. - Ред.) теж можуть зробити більше".

Німеччина неодноразово "йшла на півкроку далі, ніж інші", сказав Габек, маючи на увазі, наприклад, поставку додаткових систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, але реальність на фронті в Україні така, що існує "гостра нестача боєприпасів" і брак озброєнь. "Я вважаю, що ми зобов'язані продовжувати постачання з наших власних запасів", - сказав Габек. Подальша підтримка України, за його словами, "в кінцевому рахунку слугуватиме миру".

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У своїй промові Габек також сказав, що існує "сценарій масштабної загрози в Європі". Цей сценарій, на думку німецького урядовця, має дві взаємопов'язані причини: по-перше, "російський імперіалізм", який намагається воєнним шляхом забезпечити розширення кордонів, а по-друге, "неповага" до інших і, як наслідок, напад "на ліберальне верховенство права і демократію".

Президент РФ Володимир Путін продовжуватиме "рішуче" боротися проти миру і свободи в Європі, переконаний Габек. Тому Україна "заслуговує на підтримку не тільки тому, що вона бореться за свою територіальну цілісність і суверенітет, але й тому, що ця боротьба на цьому фронті є боротьбою за мир і свободу в Європі".

Нагадаємо, 9 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) анонсував передачу Україні трьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

На сайті німецького уряду вказано, що з моменту початку російського вторгнення в Україну Берлін вже надав Києву допомогу на загальну суму близько 32 мільярдів євро - у вигляді гуманітарної підтримки, прямих виплат або у вигляді зброї.