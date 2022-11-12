G20 створить фонд боротьби з пандемією на 1,4 млрд доларів

Надані "двадцяткою" гроші будуть спрямовані на зміцнення систем охорони здоров'я та перекриття дірок у бюджетах. Частка, яку виділяє Німеччина, складе 69 мільйонів євро.

Країни "великої двадцятки" (G20) оголосили про створення фонду боротьби з пандемією коронавірусу на суму 1,4 мільярда доларів. Ці гроші будуть спрямовані на зміцнення систем охорони здоров'я та перекриття дірок у бюджетах упродовж п'яти наступних років, повідомили міністри охорони здоров'я G20 під час конференції на індонезійському острові Балі у суботу, 12 листопада.

Відповідно до повідомлення уряду Індонезії, 20 держав та три благодійні організації обіцяли виділити загалом 1,4 мільярда доларів. Частка Німеччини у цій сумі становитиме 69 мільйонів євро, повідомили поінформовані джерела.

Водночас, Світовий банк і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підрахували, що для покриття дефіцитів фінансування у боротьбі з пандемією COVID-19 у найближчі п'ять років потрібно 10,5 мільярда доларів.

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На конференції на Балі також був узгоджений механізм отримання коштів та досягнута домовленість про створення робочої групи та керівного органу. "Вірус не знає кордонів. Тому необхідно створити міцну архітектуру охорони здоров'я", - заявив генсек міністерства охорони здоров'я Індонезії Кунта Вібава Даса Нуграха.