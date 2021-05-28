 ФСБ знову каже про затримання ″екстремістів″ та їхній з′вязок з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2021

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ФСБ знову каже про затримання "екстремістів" та їхній з'вязок з Україною

У ФСБ Росії стверджують, що 14 затриманих у Саратові осіб - послідовники екстремістського угруповання М.К.У., що діє в Україні. Утім, зв'язок з Україною затриманих раніше цього року прибічників М.К.У. викликав сумніви.

ФСБ каже про затримання екстремістів

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила про затримання в Саратові 14-х послідовників екстремістського угруповання М.К.У. та приписує їм зв'язки з Україною. Згідно з поширеним у п'ятницю, 28 травня, повідомленням ФСБ, у затриманих вилучено "значну кількість пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вогнепальної зброї, а також листування з ідеологом групи з України про підготовку насильницьких акцій", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Щодо чотирьох учасників обрано запобіжний захід

Згодом Слідчий комітет Росії (СКР) повідомив, що суд в Саратові обрав чотирьом із затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для трьох з них та домашнього арешту для одного. "Четверо підозрюваних, яким інкримінується створення екстремістського угруповання, затримані. Судом на підставі клопотання слідчого трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, одному - домашній арешт", - йдеться в повідомленні на сайті СКР.

За даними слідства, екстремістську спільноту у Саратові було створено в 2020 році чотирма юнаками - прихильниками ультраправих поглядів. "Двоє з них вважають себе прихильниками проукраїнського руху М.К.У.", - стверджує СКР.

"Метою своєї діяльності вони ставили підготовку і вчинення щодо невизначеного кола осіб протиправних дій (застосування насильства в громадських місцях) з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті й ворожнечі, ставлення до окремої соціальної групи", - сказано в повідомленні.

За версією СКР, після створення екстремістської спільноти участь у ній взяли ще не менше чотирьох учасників.

Хто такі М.К.У.?

Це вже не перші затримання, за даними ФСБ, послідовників М.К.У. ("Маніяки. Культ убивць. - Ред.) в Росії цього року. Серія арештів мала місце в лютому, березні та квітні у різних містах РФ. При цьому ФСБ постійно наголошує на зв'язках затриманих та керівництво ними з України, а російські ЗМІ нерідко пишуть про затримання "українських нацистів".

Утім, за даними проєкту StopFake, затримані зокрема в лютому цього року у Воронежі кілька молодих чоловіків раніше були членами російських націоналістичних угруповань й жодного стосунку до України чи проукраїнської діяльності не мали. Через це соцмережа Facebook помічала повідомлення про затримання "українських нацистів" як неправдиві.

Російські ЗМІ та слідчі органи стверджують, що створене в Україні в 2018 році М.К.У. - угруповання неонацистського спрямування, яке ставить собі за мету вбивство осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя, приміром, хронічних алкоголіків. "Куратор" екстремістської групи, Єгор Краснов, перебуває в Україні. Він, мовляв, здійснює координацію своїх послідовників, дає їм конкретні вказівки та вимагає відеозвіти.

21-річного Єгора Краснова у січні 2020 року затримали у Дніпрі за ножовий напад. З того часу, за даними українських ЗМІ, він перебуває в СІЗО в очікуванні суду.

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