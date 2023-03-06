ФРН та Україна провели спільну операцію проти хакерів
Ольга Лебедєва | Олександр Куницький
23 хв. тому
Поліцейські служби Німеччини та України за підтримки Європолу, ФБР і Нідерландів провели обшуки у справі міжнародного хакерського угрупування, що діяло кілька років. Серед підозрюваних у справі є росіяни.
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Поліцейські служби Німеччини та України провели спільну операцію проти хакерів із угрупування Double-Spider, відповідальних за проведення масштабних кібератак за допомогою програми-вимагача DoppelPaymer. 28 лютого Земельне відомство з кримінальних справ (LKA) Північного Рейну - Вестфалії та Національна поліція України за підтримки Європолу, поліції Нідерландів та Федерального бюро розслідувань (ФБР) США провели масштабну операцію у двох країнах, повідомили у понеділок, 6 березня, німецьке відомство та Європол.
Як заявили на пресконференції представники LKA, цього дня в Німеччині та Україні було проведено обшуки, вилучено докази та допитано підозрюваних. У зв'язку з цим є ордери на арешт трьох осіб, але їх поки що не вдалося затримати, оскільки вони перебувають поза досяжністю європейських органів юстиції. Повідомляється, що у кількох злочинах брали участь 41-річний росіянин та 32-річний чоловік, громадянство якого невідоме. США оголосили нагороду у розмірі п'яти мільйонів доларів за допомогу в затриманні росіянина, повідомили в LKA. Крім того, видано ордер на арешт громадянки РФ, яка, ймовірно, працювала адміністраторкою злочинної мережі Double-Spider.
У свою чергу Європол повідомив, що за запитом Німеччини включено до списку людей, які особливо розшукуються в Європі, двох росіян - 31-річного Ігоря Гаршина і 41-річного Ігоря Турашева. За даними відомства, обидва можуть проживати у Йошкар-Олі в РФ. Як зазначається у картці Гаршина на сайті Європолу, він брав активну участь у кібератаках на німецькі компанії, займався стеженням, проникненням у системи та шифруванням даних постраждалих фірм. У свою чергу Турашев був адміністратором мережі, що здійснювала атаки, і є ключовим підозрюваним у кібератаках на німецькі компанії, зазначається на сайті Європолу.
Загалом слідству вдалося виявити 11 підозрюваних, вони проживають в Україні, Німеччині, Росії та Молдові.
За даними німецької поліції, йдеться про "високопрофесійну" мережу, що діє на міжнародному рівні. Злочинці завдали шкоди понад 600 фірмам, установам та приватним особам. Тільки в Німеччині налічується не менше 37 постраждалих компаній, при цьому є дуже висока кількість неврахованих випадків, зазначається в заяві.
Серед постраждалих - університетська клініка в Дюссельдорфі, щодо якої у вересні 2020 року була здійснена атака хакерів за допомогою вірусу-здирника DoppelPaymer. Доступ до 30 серверів було зашифровано, в результаті загинула пацієнтка, яка перебувала у важкому стані і яку не встигли вчасно доставити до клініки каретою швидкої допомоги.
У 2021 році мережа Double-Spider атакувала німецьку медіагрупу Funke та сервери влади округу Ангальт-Біттерфельд у Саксонії-Ангальт. Атаки відбувалися і в інших країнах: у США жертви виплатили кіберзлочинцям щонайменше 40 мільйонів євро в період із травня 2019 року до березня 2021 року. Мережа також займається відмиванням грошей у криптовалютах.
За словами керівника відділу боротьби з кіберзлочинністю LKA Дірка Кунце (Dirk Kunze), створене в 2010 році хакерське угрупування Double-Spider спочатку займалося шантажем серед гравців у комп'ютерні ігри, потім її злочинна діяльність поширилася на банківську сферу. Першу велику атаку члени банди здійснили у 2020 році на британську систему охорони здоров'я.
Одночасні обшуки пройшли у ймовірних членів хакерського угруповання у землі Північна Рейн-Вестфалія, Києві та Харкові, повідомляється на сайті Європолу. Зокрема, у Німеччині проведено обшук у громадянина цієї країни, який, за даними слідства, відігравав важливу роль в угрупуванні. Нині проводиться аналіз вилученого обладнання, щоб визначити рівень його причетності до злочинів.