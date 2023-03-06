ФРН та Україна провели спільну операцію проти хакерів

Поліцейські служби Німеччини та України за підтримки Європолу, ФБР і Нідерландів провели обшуки у справі міжнародного хакерського угрупування, що діяло кілька років. Серед підозрюваних у справі є росіяни.

Поліцейські служби Німеччини та України провели спільну операцію проти хакерів із угрупування Double-Spider, відповідальних за проведення масштабних кібератак за допомогою програми-вимагача DoppelPaymer. 28 лютого Земельне відомство з кримінальних справ (LKA) Північного Рейну - Вестфалії та Національна поліція України за підтримки Європолу, поліції Нідерландів та Федерального бюро розслідувань (ФБР) США провели масштабну операцію у двох країнах, повідомили у понеділок, 6 березня, німецьке відомство та Європол.

Як заявили на пресконференції представники LKA, цього дня в Німеччині та Україні було проведено обшуки, вилучено докази та допитано підозрюваних. У зв'язку з цим є ордери на арешт трьох осіб, але їх поки що не вдалося затримати, оскільки вони перебувають поза досяжністю європейських органів юстиції. Повідомляється, що у кількох злочинах брали участь 41-річний росіянин та 32-річний чоловік, громадянство якого невідоме. США оголосили нагороду у розмірі п'яти мільйонів доларів за допомогу в затриманні росіянина, повідомили в LKA. Крім того, видано ордер на арешт громадянки РФ, яка, ймовірно, працювала адміністраторкою злочинної мережі Double-Spider.

У свою чергу Європол повідомив, що за запитом Німеччини включено до списку людей, які особливо розшукуються в Європі , двох росіян - 31-річного Ігоря Гаршина і 41-річного Ігоря Турашева. За даними відомства, обидва можуть проживати у Йошкар-Олі в РФ. Як зазначається у картці Гаршина на сайті Європолу, він брав активну участь у кібератаках на німецькі компанії, займався стеженням, проникненням у системи та шифруванням даних постраждалих фірм. У свою чергу Турашев був адміністратором мережі, що здійснювала атаки, і є ключовим підозрюваним у кібератаках на німецькі компанії, зазначається на сайті Європолу.

Загалом слідству вдалося виявити 11 підозрюваних, вони проживають в Україні, Німеччині, Росії та Молдові.

Читайте також: Як хакери беруть участь у війні РФ проти України і до чого тут Німеччина

Постраждали понад 600 фірм, установ та громадян

За даними німецької поліції, йдеться про "високопрофесійну" мережу, що діє на міжнародному рівні. Злочинці завдали шкоди понад 600 фірмам, установам та приватним особам. Тільки в Німеччині налічується не менше 37 постраждалих компаній, при цьому є дуже висока кількість неврахованих випадків, зазначається в заяві.

Серед постраждалих - університетська клініка в Дюссельдорфі, щодо якої у вересні 2020 року була здійснена атака хакерів за допомогою вірусу-здирника DoppelPaymer. Доступ до 30 серверів було зашифровано, в результаті загинула пацієнтка, яка перебувала у важкому стані і яку не встигли вчасно доставити до клініки каретою швидкої допомоги.

У 2021 році мережа Double-Spider атакувала німецьку медіагрупу Funke та сервери влади округу Ангальт-Біттерфельд у Саксонії-Ангальт. Атаки відбувалися і в інших країнах: у США жертви виплатили кіберзлочинцям щонайменше 40 мільйонів євро в період із травня 2019 року до березня 2021 року. Мережа також займається відмиванням грошей у криптовалютах.

Читайте такоє: Кібератака на Болгарію: диверсія як прикриття шпигунства?

Обшуки на заході ФРН, у Києві та Харкові

За словами керівника відділу боротьби з кіберзлочинністю LKA Дірка Кунце (Dirk Kunze), створене в 2010 році хакерське угрупування Double-Spider спочатку займалося шантажем серед гравців у комп'ютерні ігри, потім її злочинна діяльність поширилася на банківську сферу. Першу велику атаку члени банди здійснили у 2020 році на британську систему охорони здоров'я.

Одночасні обшуки пройшли у ймовірних членів хакерського угруповання у землі Північна Рейн-Вестфалія, Києві та Харкові, повідомляється на сайті Європолу. Зокрема, у Німеччині проведено обшук у громадянина цієї країни, який, за даними слідства, відігравав важливу роль в угрупуванні. Нині проводиться аналіз вилученого обладнання, щоб визначити рівень його причетності до злочинів.