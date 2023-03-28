Франція визнала Голодомор геноцидом українців

Члени нижньої палати парламенту Франції - Національної асамблеї - визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію у вівторок, 28 березня, підтримали 168 депутатів, тоді як двоє виступили проти, йдеться в Twitter-акаунті французького парламенту.

Як зазначається в тексті резолюції , в Україні голод, спричинений штучно, вирізнявся своїми масштабами і був систематизований радянською владою. "Це забрало життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян", - йдеться у документі.

Реакція в Україні

На рішення французьких парламентарів відреагував президент України Володимир Зеленський, який назвав його "сильним внеском у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх".

Також подякував французьким парламентарям міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "Я вдячний Франції за вшанування пам'яті жертв Сталіна та його режиму". За його словами, цим голосуванням Національна асамблея ясно дала зрозуміти, що "такі злочини ніколи не будуть забуті й ніколи не повинні повторюватися".

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що "світ об'єднується у відновленні історичної справедливості", а Франція надіслала "чіткий сигнал російській державі-терористу - ніколи знову!".

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Голодомор в Україні

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору 1930-х років в Україні загинули майже чотири мільйони людей.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Відтоді таким його визнали низка держав світу, зокрема США. Торік до них долучилися, серед інших, Європейський парламент і законодавчі органи Німеччини, Ірландії, Молдови, Чехії, Бразилії. Цього року Голодомор визнали геноцидом парламенти Болгарії, Бельгії та Ісландії.

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Чому Бундестаг таки визнав Голодомор геноцидом? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video