ЗМІ: Париж заперечує готовність до діалогу з РФ щодо України

Джерело Reuters у французькому уряді заперечує твердження Москви, що Париж нібито виразив готовність до переговорів щодо війни РФ проти України.

Франція заперечує твердження міністерства оборони Росії про те, що під час розмови очільників відомств двох країн французька сторона висловила готовність до діалогу щодо війни РФ проти України. Про це у середу, 3 квітня, написала агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Франції.

За твердженням Москви, оприлюдненим в дописі у Telegram, міністр оборони Сергій Шойгу та його французький колега Себастьян Лекорню в ході розмови, що мала місце 3 січня, нібито відзначили "готовність до діалогу щодо України", відправною точкою якого нібито можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині в 2022 році, які завершилися безрезультатно. Крім того, міноборони РФ заявило про "беззмістовність" переговорів у Женеві без участі РФ.

"Це неправда, - цитує агенція джерело в уряді Франції. - Жодного секунди ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось подібного".

Париж: Йшлося про загрози тероризму

Згідно з заявою Парижа за результатом перших з жовтня 2022 року переговорів з Москвою, в ході розмови йшлося про терористичні загрози після атаки на підмосковний "Крокус Сіті Холл", відповідальність за яку на себе взяв афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан".

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Водночас російське міністерство оборони заявило, що Шойгу попередив Францію про те, що "практична реалізація" заяви лідера країни Еммануеля Макрона щодо імовірності відправки військ в Україну "створить проблеми" для Франції.

Натомість міністр оборони Франції засудив "загарбницьку війну", розв’язану Росією проти України. "Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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