Фон дер Ляєн відповіла тим, хто відстоює тісніші зв'язки ЄС з Росією

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Росія не змінює модель своєї поведінки, яку Москва продемонструвала у Грузії чи Україні. Про це вона заявила у середу, 16 вересня, у Європарламенті під час своєї першої промови "Про стан Європейського Союзу".

"Тим, хто виступає за тісніші зв'язки з Росією, я відповім, що отруєння Олексія Навального вдосконаленою нервово-паралітичною речовиною не є поодиноким випадком. Ми бачили цю модель поведінки у Грузії, Україні, Сирії та Солсбері, а також під час втручання у вибори в усьому світі. Ця модель не змінюється, і жоден газопровід не змінить цього", - зауважила фон дер Ляєн, маючи на увазі очевидно проєкт трубопроводу "Північний потік-2".

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"Євросоюз на боці народу Білорусі"

Фон дер Ляєн наголосила, що у питаннях зовнішньої політики ЄС повинен "швидко визначати свою позицію" щодо подій "чи-то в Гонконгу, Москві або в Мінську". Вона також виступила на підтримку протестувальників у Білорусі: "ЄС - на боці народу Білорусі. Нас усіх зворушила велетенська хоробрість тих, хто мирно збирається на площі Незалежності чи бере участь у безстрашних жіночих маршах".

Голова Єврокомісії нагадала, що президентські вибори в країні не були ані чесними, ані вільними. "Люди в Білорусі повинні самостійно вирішувати своє майбутнє, вони не є пішаками на чиїйсь шаховій дошці", - наголосила фон дер Ляєн.

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Єврокомісія запропонує режим санкцій за порушення прав людини

Єврокомісія найближчим часом внесе пропозицію режиму санкцій за порушення прав людини. "Цей парламент багато разів закликав ухвалити європейський "акт Магнітського". Я можу оголосити, що ми зараз внесемо пропозицію", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також відкинула закиди, що Євросоюз надто повільний у зовнішній політиці. "Коли держави ЄС кажуть, що Євросоюз надто повільний, тоді я кажу: будьте мужніми та перейдіть до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю як мінімум стосовно прав людини та санкцій", - закликала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у ЄС рішення у питаннях зовнішньої політики ухвалюються одноголосно усіма 27 державами об'єднання. Останнім випадком затримки у цій сфері стали санкції щодо високопосадовців Білорусі - їх запровадження гальмує Кіпр, який за підтримку цього рішення вимагає санкцій проти Туреччини за розвідку газу в спірних водах східної частини Середземного моря.

Промова "Про стан Європейського Союзу" є головним виступом голови Єврокомісії, який виголошується один раз на рік, у вересні, і заявляє наміри виконавчого органу ЄС на рік уперед.