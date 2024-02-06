Фон дер Ляєн: Оборонпром України - як частина нашого

Євросоюз має налагодити тісну співпрацю з Україною в галузі озброєнь і оборони, а підтримка Києва, що захищається від російської агресії, має бути продовжена "всіма можливими для нас способами", заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту у вівторок, 6 лютого.

"Заглядаючи в майбутнє, ми повинні осмислити обороноздатність України як частину нашої власної, розглядати українську оборонну промисловість як частину нашої оборонної промисловості. Тому ми залучили Україну до розробки нашої оборонно-промислової стратегії", - зазначила вона.

За словами глави Єврокомісії, це перший крок, який має призвести до інтеграції України до деяких європейських оборонних програм у разі потреби та за згоди Європейського парламенту й Євроради.

"Україна - майбутній член нашого Європейського Союзу. Тож вона має стати набагато ближчою до нас, зокрема у сфері оборони", - наголосила фон дер Ляєн.

Голова ЄК: Європа підтримуватиме Україну кожен день війни

Вона також закликала країни ЄС і надалі підтримувати Україну, зокрема заради безпечного майбутнього Європи. Напавши на Україну, президент Росії Володимир Путін "почав боротьбу проти всіх нас - проти нашої свободи, самовизначення і демократії". Україна бореться не тільки за себе, а й за Європу, "за все, у що ми віримо", вказала фон дер Ляєн.

"Європа буде на боці України кожного дня війни. І кожного наступного дня. Це й означає бути європейцем", - підкреслила вона.

До березня ЄС поставить Україні понад пів мільйона снарядів

Голова Єврокомісії нагадала, що ЄС за час повномасштабного російського вторгнення в Україну підготував понад 40 тисяч українських солдатів і відправив Києву військової техніки на суму 28 мільярдів євро. За її словами, європейська оборонна промисловість збільшила потужності з виробництва боєприпасів на 40 відсотків. До березня в Україну доставлять понад пів мільйона артилерійських снарядів. Ще стільки ж планується поставити до кінця року.

Крім того, 1 лютого лідери всіх 27 держав-членів Євросоюзу погодили виділення Україні пакета допомоги в 50 мільярдів євро. Ці кошти розраховані на відновлення і модернізацію країни, а також на її поступову інтеграцію в Євросоюз з урахуванням можливого майбутнього членства. Вони передбачені на період з 2024 по 2027 роки.