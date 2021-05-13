Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінальний матч Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту через теперішню ситуацію з коронавірусом у Туреччині. Про перенесення місця проведення фінальної зустрічі найпрестижнішої європейської футбольної клубної першості пресслужба УЄФА повідомила в четвер, 13 травня. Згідно з повідомленням, матч відбудеться 29 травня на стадіоні "Драгао", що є домашнім для португальського клубу "Порту".

На стадіоні, де у фінальному матчі зустрінуться англійські футбольні клуби "Манчестер Сіті" і "Челсі", зможуть бути присутніми по шість тисяч уболівальників від кожного клубу. Вболівальників і гравців не поміщатимуть у карантин після повернення додому, наголосили в УЄФА.

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"Вихід у фінал Ліги чемпіонів - це вершина клубного футболу. Позбавити вболівальників можливості особисто побачити матч було неприпустимо, тож мене дуже тішить, що цей компроміс було знайдено", - прокоментував це рішення президент УЄФА Александр Чеферін.

УЄФА не виключав можливості проведення матчу в Англії

Спочатку фінал Ліги чемпіонів планувалося провести на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Утім, згодом уряд Великобританії вніс Туреччину до "червоного списку" країн з небезпечною ситуацією щодо коронавірусу. Це означало б, що вболівальники обох англійських команд просто не змогли б підтримати свої клуби.

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Оскільки до фіналу ЛЧ пробилися два англійських клуби, в УЄФА обговорювалось питання про перенесення матчу до Англії, йдеться в повідомленні.