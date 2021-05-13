Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінальний матч Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту через теперішню ситуацію з коронавірусом у Туреччині. Про перенесення місця проведення фінальної зустрічі найпрестижнішої європейської футбольної клубної першості пресслужба УЄФА повідомила в четвер, 13 травня. Згідно з повідомленням, матч відбудеться 29 травня на стадіоні "Драгао", що є домашнім для португальського клубу "Порту".
На стадіоні, де у фінальному матчі зустрінуться англійські футбольні клуби "Манчестер Сіті" і "Челсі", зможуть бути присутніми по шість тисяч уболівальників від кожного клубу. Вболівальників і гравців не поміщатимуть у карантин після повернення додому, наголосили в УЄФА.
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"Вихід у фінал Ліги чемпіонів - це вершина клубного футболу. Позбавити вболівальників можливості особисто побачити матч було неприпустимо, тож мене дуже тішить, що цей компроміс було знайдено", - прокоментував це рішення президент УЄФА Александр Чеферін.
УЄФА не виключав можливості проведення матчу в Англії
Спочатку фінал Ліги чемпіонів планувалося провести на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Утім, згодом уряд Великобританії вніс Туреччину до "червоного списку" країн з небезпечною ситуацією щодо коронавірусу. Це означало б, що вболівальники обох англійських команд просто не змогли б підтримати свої клуби.
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Оскільки до фіналу ЛЧ пробилися два англійських клуби, в УЄФА обговорювалось питання про перенесення матчу до Англії, йдеться в повідомленні.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Дієго Армандо Марадона
Дієго Армандо Марадоні у момент смерті було лише 60 років. Футболіст, якого вважали чи не найкращим у світі гравцем, помер у себе вдома від інфаркту. Жалобою охоплена не лише його батьківщина Аргентина, але й футбольні фанати в усьому світі.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Початок блискавичної кар'єри
Усе почалося з "Архентінос Хуніорс" у Буенос-Айресі, звідки Марадона перейшов до "Бока Хуніорс", улюбленого клубу його батька, у складі якого він у 1981 році став чемпіоном Аргентини. Але батьківщина стає для таланту Марадони затісною і він переходить до знаменитого ФК "Барселона".
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Конфлікт з німецьким тренером
Каталонський клуб придбав аргентинського гравця у 1982 році за рекордні 7,3 мільйона доларів. Та з "Барселоною" у Марадони не склалося, зокрема й через часті конфлікти з німецьким тренером Удо Латтеком (Udo Lattek). А от нічне життя каталонської столиці Барселони Марадоні дуже подобалося. Та вже за три роки він робить доленосні зміни у своїй кар'єрі.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Перехід у "Наполі"
У липні 1984 року менеджери ФК "Наполі" домовляються про трансфер Марадони за рекордну суму у понад 7,5 мільйона доларів. Цей італійський клуб на той момент ще не виграв жодного чемпіонату і вважався вельми посереднім. Однак саме із ним пов'язані найбільші успіхи Марадони між 1984 і 1991 роками - перемога у Чемпіонаті Італії у 1987 і 1990 роках та здобутий Кубок УЄФА у 1989-му.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Жива легенда
У Неаполі Марадона став справжнім героєм. Однак добре відомо і про його витівки. Він приятелює з неаполітанською мафією та нюхає кокаїн, постійно ступає на тонку межу законного. Але на його популярності це ніяк не позначається.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Тріумф Марадони
Без Марадони неможливо уявити собі Чемпіонати світу з футболу 1980-х. У 1986-му, виступаючи за Аргентину, він приніс їй чемпіонський титул. Саме під час гри у чвертьфіналі проти Англії Марадона забив два своїх найвідоміших голи, один з яких увійшов в історію як "рука бога".
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Гірка поразка
Одним із найтяжчих моментів стала поразка Марадони у фіналі Чемпіонату світу проти ФРН (0:1) у 1990 році. Гра проходила в Італії. Німецькі футболісти Ґідо Бухвальд, Андреас Бреме та капітан Лотар Маттгеус (праворуч на фото) обіграли аргентинського генія.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Умовний строк
1992 року він на рік переходить до ФК "Севілья", а згодом повертається до Аргентини. З Newell’s Old Boys він відіграє 5 матчів. 2 лютого 1994 року Марадона поцілив з пневматичної зброї у журналістів, які чатували поблизу його вілли у Ломас-де-Замора. Футболіста засудили до 34 місяців умовно.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Кінець неперевершеної кар'єри
Його останньою професійною грою був виступ за "Бока Хуніорс" 25 жовтня 1997 року. Цьому передував скандал із допінгом та дискваліфікація строком на 15 місяців. У день свого народження 30 жовтня 1997, коли нависла загроза ще однієї дискваліфікації, Марадона оголосив про кінець футбольної кар'єри.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
На лаві тренера
У жовтні 2008 року Марадона став тренером аргентинської національної збірної, попри те, що не мав тренерського досвіду. На Чемпіонаті світу 2010 року у Франції його команда програє ФРН із розгромним рахунком 0:4, а сам він іде з посади тренера і випробовує вдачу в інших клубах, у тому числі у Мексиці, однак без особливого успіху.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
В офсайді
Та й після завершення футбольної кар'єри Марадона не зникав з поля зору публіки. Він відвідує кубинського лідера Фіделя Кастро, газети розповідають про пишні вечірки, а також про пристрасть зірки до наркотиків та алкоголю.
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Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Марадона - футболіст, що любив життя
Останніми роками преса дедалі більше спекулювала на темі здоров'я футбольної легенди. Повідомляли, що він лікується від депресії і має проблеми зі сном. Марадона набрав вагу, а на початку листопада 2020 року переніс операцію на мозку і так і не видужав. 25 листопада 60-річний Марадона помер від серцевого нападу.
Автор: Йорґ Штрошайн