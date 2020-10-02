 УЄФА дозволила глядачам частково повернутися на трибуни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

УЄФА дозволила глядачам частково повернутися на трибуни

УЄФА дозволила уболівальникам частково повернутися на трибуни. У разі згоди місцевої влади, вболівальники зможуть заповнювати до третини місць на стадіонах.

Футбольний стадіон

Дотепер через пандемію COVID-19 футбольні матчі проводилися за порожніх трибун

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) схвалила часткове повернення уболівальників на трибуни на матчах під егідою УЄФА в тих країнах, де це дозволено місцевою владою.

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Згідно з ухваленим ввечері у четвер, 1 жовтня, рішенням УЄФА, стадіон на кожному матчі може бути заповнений не більше ніж на 30 відсотків, а якщо встановлене владою обмеження є нижчим, то враховуватиметься саме воно. Утім, фанів гостьових команд на стадіони не впускатимуть, наголосили в УЄФА.

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Крім того, глядачі зобов'язані дотримуватися правил соціального дистанціювання, а місцева влада має право запровадити додаткові вимоги, приміром, носіння захисних масок, підкреслюється в повідомленні УЄФА. Це рішення набуває чинності з наступного тижня, коли відбудуться матчі за участю національних команд.

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Нагадаємо, 15 травня після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги, але відбувалися вони за порожніх трибун.

Жеребкування Ліги Чемпіонів

У четвер ввечері також відбулося жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів УЄФА, у якому у сезоні 2020-2021 виступлять два українські клуби - київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Так, "Динамо" зіграє у групі G з "Ювентусом" (Турин, Італія), іспанською "Барселоною" та "Ференцварошом" (Будапешт, Угорщина). Натомість "Шахтар" у групі B протистоятиме мадридському "Реалу", "Борусії" (Менхенгладбах, Німеччина) та "Інтеру" (Мілан, Італія).

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Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020)

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