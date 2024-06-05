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ПолітикаСловаччина

Фіцо критикує ЄС за відсутність права на іншу думку про РФ

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше після замаху на себе звернувся до жителів країни, розповів про плани повернутись до роботи та розкритикував ЄС за позицію у війні РФ проти України.

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Прем'єр-міністр Роберт Фіцо
Фіцо вперше після замаху виступив з відеозверненнямФото: REUTERS

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо у середу, 5 червня, вперше після замаху на себе у середині травня звернувся до жителів Словаччини та розповів про плани повернутись до роботи.

За його словами, у нього стріляв "активіст словацької опозиції", а сам він перебуває на домашньому лікуванні. "Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня чи на початку липня", - зазначив він у відеозверненні. Глава уряду Словаччини наголосив, що вважатимеме "маленьким дивом", якщо повернеться до роботи за кілька тижнів.

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Також прем'єр заявив, що не відчуває ненависті до нападника та не буде вимагати від того компенсації в суді. Більш того, він його пробачив. "Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла та політичної ненависті, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", - заявив Фіцо.

За його словами, "немає причин вірити", що він був атакований божевільним одинаком.

Також Фіцо поскаржився на те, що Європейський Союз фактично вимагає від своїх членів дотримуватися єдиної думки у війні Росії проти України - "продовжувати війну за будь-якої ціни, щоб послабити РФ", а ті, хто не дотримується цієї тези, отримують тавро "агента Росії". "Прикро, але право мати іншу думку припинило існувати в ЄС", - зазначив він.

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