Фіцо: Словаччина не підтримує нові міграційні правила ЄС

Словаччина приєдналася до Польщі та Угорщини у критиці нової міграційної системи ЄС. Словацький прем'єр Роберт Фіцо назвав її "диктатом".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок, 16 квітня, відкинув запровадження нової міграційної системи Європейського Союзу у своїй країні, передає Reuters.

"Ми однозначно говоримо, що ви не можете наказати країні прийняти, у випадку Словаччини, до 300 мігрантів, про яких ви нічого не знаєте, або заплатити 20 000 євро за кожного, - заявив Фіцо під час прессконференції. - Це не солідарність, це диктат". Він додав, що його партія "Курс - соціальна демократія" (SMER) і правляча коаліція Словаччини проголосують проти впровадження відповідних законів у парламенті країни.

Раніше Польща також відкинула правила розподілу між державами ЄС завдання щодо прийому біженців і мігрантів, які прибувають за межами звичайних пунктів перетину кордону. Угорщина також виступила проти - Будапешт вважає цю систему "недієздатною".

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Новий міграційний пакт

Після восьми років важких переговорів з 27 країнами-членами Європейський парламент 10 квітня схвалив фундаментальну реформу процедури надання притулку в ЄС. Так званий міграційний пакт, який складається з восьми законів, насамперед покликаний зменшити кількість мігрантів, прискорити процедури надання притулку та перенести їхнє проведення на зовнішні кордони ЄС.

Серед іншого, пропонується, щоб за одного неприйнятого мігранта країни сплачували по 20 тисяч євро компенсації. Однак ця система не закріплена в законі, а має ще стати предметом переговорів між країнами-членами в кожному конкретному випадку.

Для того, аби набути чинності у всьому ЄС, ця угода ще має бути формально затверджена країнами-членами, які потім матимуть два роки для її виконання, нагадує Reuters.

Варшаві, Братиславі та Будапешту не вистачає голосів, аби самостійно розірвати угоду. Усі три країни раніше програвали міграційні справи у Європейському суді.