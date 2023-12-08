Фаріон оскаржила в суді звільнення з університету

Ірина Фаріон називає своє звільнення після образи російськомовних українських військових "незаконним" і "політично вмотивованим", тож позивається до суду.

Колишня народна депутатка України Ірина Фаріон подала позов до суду через своє звільнення з національного університету "Львівська політехніка" в зв'язку з мовним скандалом. Як розповіла в п'ятницю, 8 грудня, сама Фаріон у коментарі "Суспільному", позов було подано напередодні.

"Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати", - сказала Фаріон.

Так само Фаріон поки що не знає, коли відбудеться слухання. Водночас, за даними ресурсу "Судова влада України", справу слухатимуть у Галицькому районному суді Львова. Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення". Суддя у цій справі - Віталій Стрельбицький.

Про намір оскаржувати своє звільнення в суді Фаріон повідомила ще 16 листопада. "До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду", - написала вона тоді в своєму Telegram-каналі.

Фаріон: Російськомовні військові - не українці

4 листопада Фаріон, яка представляє партію "Свобода", розкритикувала в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" російськомовних українських військових, зокрема - з Третьої штурмової бригади, яка була створена на базі підрозділу територіальної оборони "Азов". "Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "русскими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти? Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила тоді політикиня.

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Ця заява викликала резонанс та хвилю обурення серед військових та представників громадянського суспільства в Україні. Студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на акцію протесту з вимогою звільнення Фаріон, а колегія студентів і аспірантів вишу заявила про "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців" і закликала "правоохоронні органи розглянути ситуацію і встановити факт порушення або ж факт його відсутності".

15 листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій Фаріон. Як повідомили у спецслужбі, слідство ведеться за чотирма статтями Кримінального кодексу: порушення рівноправності громадян, образа честі й гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканості приватного життя.

У той же день міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив про звільнення Фаріон з "Львівської політихники". "Позиція міністерства незмінна - людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки "Львівської політехніки", - наголосив міністр.