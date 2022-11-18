Скільки людей загинули на будівництві у Катарі?

Напередодні футбольного чемпіонату світу серед чоловіків у Катарі подекуди лунають заклики бойкотувати турнір. Критики вказують на 15 тисяч заробітчан, які буцімто віддали життя на будівництві стадіонів. Невже це правда?

Для проведення футбольної першості світу серед чоловіків Катару посеред пустелі довелося з нуля будувати декілька великих стадіонів і ще чимало об'єктів інфраструктури. У цій казково багатій завдяки газовим родовищам країні Перської затоки проживає лише дещо більше трьохсот тисяч корінних жителів і ще кілька мільйонів заробітчан, переважно з країн Азії. Правозахисники критикують жахливі умови, в яких мешкають і працюють трудові мігранти. Подекуди йдеться про начебто тисячі смертей на будівництві. У цій статті ми докладаємо зусиль, щоби зіставити ці цифри з реальністю, хоча цифри, безумовно, самі по собі не можуть передати людських страждань, з якими, певно, пов'язана важка праця заробітчан у скрутних умовах.

Твердження: під час будівництва об'єктів до ЧС у Катарі загинули 15 тисяч людей

Критики проведення першості світу посеред пустелі нерідко наводять цифру у 15 тисяч загиблих на будівництві. Звідки взялася така цифра? Її було наведено у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International від 2021 року. Подекуди цитують і цифру у 6700 смертей, взяту зі статті британського видання The Guardian від того ж року.

Фактчек DW: неправда

Хоча часто цю цифру і подають як заплачену за будівництво стадіонів ціну, але жодне з вищевказаних джерел не стверджувало, що йдеться саме про кількість загиблих на будівництві стадіонів заробітчан. Обидві цифри вказують лише на кількість смертей серед іноземців, які померли у Катарі від різних причин за роки підготовки до чемпіонату.

15 тисяч смертей - не лише через чемпіонат

Цифра 15021, наведена Amnesty International, - це офіційна відомча статистика Катару за період з 2010 по 2019 рік. Роком пізніше статистичне відомство оприлюднило дані з 2011 по 2020 рік - 15799 смертей серед іноземців. Ця цифра включає всіх померлих, а це не лише будівельники чи охоронці, а й висококваліфіковані іноземці - вчителі, лікарі, бізнесмени чи інженери, які здебільшого, імовірно, не мали нічого спільного з підготовкою до Чемпіонату світу та поганими умовами для робітників. Більш детальної інформації про померлих іноземців статистичне відомство Катару не надає.

Журналісти Guardian наводять цифру у 6751 померлого, яка фокусується на громадянах країн, звідки здебільшого приїжджають на заробітки до Катару низькокваліфіковані робітники. Така кількість смертей за роки підготовки до ЧС - без встановлення причини і обставин смерті - випливає з даних, наданих у відповідь на журналістські запити відомствами Бангладешу, Індії, Непалу, Пакистану і Шрі-Ланки.

Одна з найбільших проблем - робота у нестерпну спеку під відкритим небом Фото: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

Твердження: показники смертності перебувають "у межах норми"

Міністерство інформації Катару, коментуючи вищевказані цифри, зазначило, що вони перебувають "в очікуваних рамках з огляду на демографічні фактори відносно кількості населення".

Фактчек DW: оманливо

Дійсно, показники смертності у перерахунку на кількість мігрантів з кожної окремої країни є нижчими, ніж загалом у країнах їхнього походження. І в самому Катарі смертність серед корінного населення є вищою у перерахунку на 100 тисяч людей, ніж серед заробітчан. Однак порівнювати ці категорії між собою некоректно.

Читайте також: Справжня ціна найдорожчого Чемпіонату світу з футболу в історії

Робітники у Катарі були переважно здоровими

Передовсім варто зауважити, що частка маленьких дітей і людей похилого віку, серед яких смертність зазвичай є найвищою, серед заробітчан є мінімальною - на відміну від країн їхнього походження або країни, де вони працюють. Крім того, на важкі заробітки їдуть зазвичай люди з міцним здоров'ям. Адже щоб отримати робочу візу до Катару, треба надати цілу низку довідок від лікарів. Зокрема, треба довести, що людина не є носієм ВІЛ, гепатиту В і С, сифілісу і туберкульозу. На батьківщині заробітчан ці хвороби є суттєвим чинником смертності.

Водночас, французькі журналісти Себастіан Кастельє і Квентін Муллер у своїй книзі "Раби-нафтовики" (Les Esclaves de l'Homme Pétrole) вказують на один важливий нюанс. Жодна статистика не враховує смертність серед чоловіків, які померли невдовзі після повернення з заробітків у Катарі. Зокрема, у Непалі зафіксували підвищену смертність серед чоловіків віком від 20 до 50 років через відмову нирок. Чимало з них незадовго до смерті повернулися з праці у Катарі. Лікарі кажуть, що тяжка праця у пустельній спеці і недостатня кількість води та її якість, на яку скаржаться заробітчани, може бути логічним поясненням для хвороб нирок.

Твердження: На будмайданчиках до ЧС у Катарі загинули лише троє робітників

FIFA і катарський оргкомітет до Чемпіонату світу наполягають, що на будівельних майданчиках об'єктів в рамках підготовки до першості загинули лише троє робітників. Крім того, згідно з офіційною статистикою, померли загалом ще 37 заробітчан, однак без прямої прив'язки до їхньої роботи.

Фактчек DW: оманливо

Задокументовано дійсно три смерті. Двоє осіб впали з висоти на будмайданчику, ще одного робітника переїхав бензовоз. Однак ці цифри вводять в оману, оскільки враховують лише будівництво стадіонів, але ігнорують чимало інших будівництв, яких без Чемпіонату світу ніколи би не було: лінії метро, автобани, розширення аеропорту, нові мікрорайони. Безпосередньо на будівництві стадіонів були на піку задіяні 30 тисяч робітників, що є небагато з огляду на загалом кілька мільйонів іноземців, що працюють в країні.

Крім того, виникають питання і до наведеної цифри у 37 смертей, які буцімто ніяк не пов'язані з будівництвом. В офіційних звітах причиною смертей у багатьох випадках вказані серцева надостатність або задуха, які названі "природніми чинниками". Щоправда, лікарі аж ніяк не погоджуються з тим, що ці чинники є "природніми" для переважно молодих чоловіків.

Тисячі смертей за невстановлених обставин

Як вдалося встановити журналістам Guardian, катарські лікарі у близько 70 відсотках смертних випадків вказували причиною смерті "природні чинники", при тому що йшлося про раптову відмову нирок або зупинку серця. Як зауважує Amnesty International, цю цифру опосередковано підтверджують дані уряду Бангладешу. У документальному фільмі "Чемпіонат ганьби" німецького телеканалу ARD наведені свідчення катарських лікарів, які зізнаються, що їх змушували писати таке у свідоцтва про смерть.

Заробітчанин з Непалу у вихідний день Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Неможливість встановити причину смерті - таке у системах охорони здоров'я розвинених країн стається в одному зі ста випадків, зазначають експерти, яких цитує у своєму звіті Amnesty International. Часто, кажуть фахівці, для встановлення причини смерті не потрібен розтин, а достатньо загального огляду померлого і опитування свідків, які описують обставини, за яких померла особа. У цілій низці звітів міжнародних правозахисних організацій наведено свідчення робітників на об'єктах у Катарі, які, говорячи про смертність, скаржаться на теплові удари, перевтому і неможливість лікувати навіть прості захворювання, що може призводити до ускладнень. За таких обставин залишається лише одне запитання: чому ж влада Катару не хоче вести повноцінну документацію обставин смерті іноземних робітників?

Deutsche Welle дякує правозахисникам Human Rights Watch і Amnesty International, а також журналістам The Guardian за можливість докладно ознайомитись з результатами їхніх досліджень щодо смертей заробітчан у Катарі. На жаль, чимало запитів DW до різних відомств у Катарі, Бангладеш, Індії, Непалі, Пакистані і Шрі-Ланці на момент публікації залишилися без відповіді.