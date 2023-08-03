Євросоюз домагається вивезення зерна з України

Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС вживають заходів на європейському та світовому рівні для якнайшвидшого вивезення зерна з України. Йдеться про зміцнення "ліній солідарності" та міжнародний тиск на РФ.

Єврокомісія в рамках спеціальної координаційної платформи веде інтенсивну роботу з Україною, Молдовою та п'ятьма країнами ЄС - Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією - над вирішенням логістичних проблем із транспортуванням українського зерна. У цьому форматі представники країн зустрічалися з Єврокомісією вже п'ять разів, повідомила її прессекретарка Міріам Гарсія на брифінгу у Брюсселі у четвер, 3 серпня. За її словами, обговорюються заходи покращення пропускної спроможності "ліній солідарності" та спрощення процедур, щоб зерно могло вийти з України, а рух торговельних потоків не переривався.

"Ми впевнені, що продовжимо роботу в рамках координаційної платформи у позитивному та конструктивному ключі, щоб усунути всі вузькі місця в логістиці і надалі надавати повну підтримку Україні та гарантувати, що зерно досягне пунктів призначення в ЄС та на світових ринках, оскільки це дуже важливо для продовольчої безпеки", - сказала офіційна представниця Єврокомісії. Мета Брюсселя - знайти вирішення проблем та покращити транспортну ситуацію до 15 вересня, коли закінчиться термін обмежувальних заходів, введених для підтримки фермерів у сусідніх з Україною країнах.

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Лист Борреля імпортерам українського зерна

Водночас стало відомо, що верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель надіслав листа до країн, що традиційно закуповують українське зерно. У ньому він закликав уряди до більш активних спільних дій на підтримку вивезення сільськогосподарської продукції з України Чорним морем у форматі "зернової угоди".

"Якщо міжнародна спільнота виступить чітко і в унісон, Росія може переглянути своє рішення та відновити участь у цій життєво важливій ініціативі. Тому я хотів би попросити вас підтримати заклик до Росії повернутися до переговорів та утриматися від атак на сільськогосподарську інфраструктуру України", - йдеться в листі, з яким ознайомилася DW.

У ньому також стверджується, що головним бенефіціаром блокування "зернової угоди" є Росія. За прогнозами Борреля, вона отримає додаткову вигоду від зростання цін на продовольство і збільшить свою частку на світовому ринку зерна, різко обмеживши експортні можливості свого основного конкурента - України. Крім того, у листі наводяться такі дані: з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року експорт пшениці з РФ склав близько 45 мільйонів тонн - це більш ніж на 10 відсотків більше, ніж у середньому за попередні роки. А доходи Росії від експорту добрив в 2022 році через зростання цін збільшилися на 150 відсотків.

"В той час як весь світ бореться проти проблем з постачанням і підвищення цін, Росія пропонує найбільш вразливим країнам двосторонні домовленості про продаж зерна за зниженими цінами і вдає, що вирішує проблему, яку сама ж і створила. Це цинічна політика навмисного використання продовольства як зброї для створення нових залежностей", - пише головний дипломат Євросоюзу.

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Він повідомив, що ЄС продовжить підтримувати зусилля ООН та Туреччини щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи та зміцнювати "лінії солідарності", аби пом'якшити наслідки виходу Росії із "зернової угоди". Крім того, за словами Борреля, Євросоюз збільшив фінансову підтримку найбільш уразливим країнам, надавши 18 мільярдів євро до 2024 року на вирішення проблем продовольчої безпеки.

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