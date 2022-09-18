"Європрайд-2022": У Белграді затримано 64 учасника параду

Учасники гей-параду "Європрайд-2022" (EuroPride-2022), офіційно забороненого президентом Сербії Александаром Вучичем, пройшли в суботу, 17 вересня, ходою від будівлі Конституційного суду в Белграді до парку Ташмайдан, де відбувся концерт. Як повідомив сербський телеканал РТС, було затримано 64 людей. Міністр внутрішніх справ країни Александар Вулін повідомив, що 13 співробітників правоохоронних органів отримали поранення, пошкоджено п'ять поліцейських машин.

Своєю чергою організатори прайду заявили, що понад п'ять учасників заходу зазнали нападу "з боку хуліганів та інших агресивних угруповань, коли поверталися з заходу". Серед постраждалих - переважно іноземці з Німеччини та Албанії, вказали організатори. Вони закликали всіх, хто зазнав насильства, повідомити про це компетентні органи або організаторів ходи.

Загалом на "Європрайді-2022" були присутні майже 10000 осіб, стверджують організатори. "Сьогодні в Белграді пройшов найбільший гей-парад за всю історію (країни. - Ред.), і ми всі маємо пишатися цим. Ми боролися і зуміли пройти містом, частиною якого є", - йдеться у заяві.

Організатори особливо подякували волонтерам, "які у вкрай тяжких умовах подбали про безпеку учасників параду та сприяли проведенню понад 130 заходів у рамках тижня Європрайду".

Наприкінці серпня Вучич скасував Європрайд-2022

EuroPride - серія заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти, які щорічно проводяться у різних містах Європи з 1992 року та завершуються парадом. У ЄС додали, що три роки тому Сербія подала заявку на проведення EuroPride, а Белград "став першим містом у Південно-Східній Європі, яке прийняло цей захід".

Наприкінці серпня 145 депутатів Європарламенту надіслали листа президенту Сербії Александару Вучичу із закликом провести нинішній захід у середині вересня, як і планувалося. "Прайди були і залишаються важливим інструментом для привернення уваги до ЛГБТ-спільноти", - йшлося у листі парламентаріїв.

EuroPride у Белграді на тлі загострення у Косові

До цього Вучич заявив, що влада скасовує проведення в столиці параду EuroPride через складну, за його словами, політичну ситуацію в країні. Захід було вирішено скасувати або перенести на тлі напруженості у відносинах із Косово, а також через проблеми з енергією та продовольством, пояснив сербський президент.

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Організатори EuroPride у відповідь заявили, що захід відбудеться, попри рішення офіційного Белграда. Вони висловили готовність оскаржити заборону та при відмові звернутися до суду. "Держава не може скасувати EuroPride. Вона може лише спробувати його заборонити, що було б очевидним порушенням конституції", - наголосив координатор EuroPride Марко Михайлович.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило заборону 13 вересня, а вранці 17 вересня глава МВС заявив, що заборона набула чинності.

Міжнародний протест

Формальне рішення кандидата на вступ до ЄС - Сербії - не проводити захід викликало міжнародний протест. Посольства понад 20 країн, включаючи Німеччину, США, Францію та Великобританію, закликали уряд у Белграді офіційно дозволити ходу.

2015 року Латвія стала першою країною на території колишнього СРСР, де було проведено гей-парад європейського масштабу. Однією з цілей заходу є привернення уваги до прав представників ЛГБТ-спільноти.