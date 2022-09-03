У Мюнстері вшанували пам'ять вбитого на ЛГБТК-параді

Понад шість тисяч людей зібралися в Мюнстері на жалобному мітингу на згадку про чоловіка, побитого на ЛГБТК-параді минулого тижня. Він помер 2 вересня від отриманих травм.

Близько 6,5 тисячі людей зібралися в місті Мюнстер на заході Німеччини, щоб вшанувати пам'ять 25-річного трансгендерного чоловіка Мальті Ц. (Malte C.), який помер у п'ятницю, 2 вересня, від отриманих під час ЛГБТК-параду Christopher Street Day травм тижнем раніше. На всіх муніципальних будинках міста на знак жалоби за загиблим приспустили прапори.

"Ця жахлива подія показує, що ми повинні ще активніше виступати за рівноправність та терпиме ставлення до людей різної сексуальної орієнтації", - заявив мер Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe).

Напад на ЛГБТ-параді

Під час щорічного ЛГБТК-заходу Christopher Street Day 27 серпня невідомий чоловік взявся ображати двох учасниць свята та погрожувати їм. Після того як Мальте Ц. заступився за них, чоловік кілька разів щосили ударив його кулаком в обличчя. Мальте впав на землю і вдарився головою об асфальт, після чого його госпіталізували. У лікарні трансгендерного чоловіка ввели в штучну кому, проте за тиждень від отриманих травм він помер.

Нападнику вдалося втекти з місця події. Протягом наступних кількох днів поліція опитувала свідків та вивчала матеріали з камер відеоспостереження. У результаті імовірного злочинця - 20-річного жителя Мюнстера затримали 2 вересня на центральному вокзалі міста. У суботу, 3 вересня, він постане перед судом, який оголосить йому запобіжний захід. Прокуратура вимагає заарештувати нападника за звинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини.

Тим часом правоохоронці продовжують розшук його ймовірного спільника, який втік разом із нападником і, можливо, теж був причетний до інциденту, повідомили в поліції.

Реакція політиків та активістів

"Молода людина побита до смерті, бо хотіла допомогти іншим. На Christopher Street Day. У центрі Німеччини. У 2022 році. Це вражає і вкрай засмучує мене. Мої співчуття рідним Мальте. Такому насильству на ґрунті ненависті ми повинні протистояти з усією жорсткістю", - написала у Twitter міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Водночас голова асоціації Trans*-Inter*-Münster Фелікс Адріан Шепер (Felix Adrian Schäper) назвав напад у Мюнстері "антиквір атакою", оскільки загиблий був трансгендерним чоловіком, а нападник вигукував гомофобні образи на адресу двох дівчат.

"У Німеччині існує серйозна проблема з ненавистю до квір-людей. Насильство проти квір-людей - це загроза, яка може бути смертоносною. Ми всі маємо щодня протистояти цьому насильству", - заявив уповноважений уряду ФРН у справах ЛГБТ-спільноти Свен Леман (Sven Lehmann).