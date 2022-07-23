У Берліні ЛГБТ-прайд Christopher Street Day зібрав 150 тисяч людей

Після двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, повідомляє dpa. Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт. За оцінками поліції у заході взяли участь 150 тисяч учасників. За словами організаторів, у параді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні
У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.
Українські прапори на гей-параді у Берліні
Christopher Street Day проходить у Берліні відбувся у 44-й раз. 2020 року парад було офіційно скасовано через пандемію коронавірусу, а минулого року він пройшов у скороченому форматі.
Прапори на адмінбудівлях
Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.
ЛГБТ-прапор над Рейхстагом
Christopher Street Day
Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.
Віктор Орбан на прайді в Будапешті
Марш на підтримку ЛГБТ у Будапешті
В один день з берлінським прайдом, тисячі мешканців Будапешту вийшли на акцію на захист прав ЛГБТ в Угорщині. Минулого року в країні прийняли закон, який забороняє "пропаганду ЛГБТ" серед неповнолітніх. Цей закон викликав хвилю обурення у Європі минулого року та протест з боку влади ЄС. Водночас прем'єр країни Віктор Орбан під час свого виступу в Румунії вкотре виступив проти ЛГБТ. "Батько - чоловік, мати - жінка, залиште наших дітей у спокої", - сказав він, знову наполягаючи, що закон не є гомофобним, а "захищає права дітей".
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Кохання під веселковим прапором
Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Камінг-аут
Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Найбільший прайд у світі
Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство
Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!
Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Костюмований прайд у Мехіко
На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій
Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві
У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Проти спротиву
Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Скорбота замість святкування в Осло
В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.
Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня