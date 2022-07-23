У Берліні ЛГБТ-прайд Christopher Street Day зібрав 150 тисяч людей

Після двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, повідомляє dpa. Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт. За оцінками поліції у заході взяли участь 150 тисяч учасників. За словами організаторів, у параді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні

У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.

Українські прапори на гей-параді у Берліні

Christopher Street Day проходить у Берліні відбувся у 44-й раз. 2020 року парад було офіційно скасовано через пандемію коронавірусу, а минулого року він пройшов у скороченому форматі.



Прапори на адмінбудівлях

Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.

ЛГБТ-прапор над Рейхстагом

Christopher Street Day

Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.

Віктор Орбан на прайді в Будапешті

Марш на підтримку ЛГБТ у Будапешті

В один день з берлінським прайдом, тисячі мешканців Будапешту вийшли на акцію на захист прав ЛГБТ в Угорщині. Минулого року в країні прийняли закон, який забороняє "пропаганду ЛГБТ" серед неповнолітніх. Цей закон викликав хвилю обурення у Європі минулого року та протест з боку влади ЄС. Водночас прем'єр країни Віктор Орбан під час свого виступу в Румунії вкотре виступив проти ЛГБТ. "Батько - чоловік, мати - жінка, залиште наших дітей у спокої", - сказав він, знову наполягаючи, що закон не є гомофобним, а "захищає права дітей".