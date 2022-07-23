 У Берліні ЛГБТ-прайд Christopher Street Day зібрав 150 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

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Новини

У Берліні ЛГБТ-прайд Christopher Street Day зібрав 150 тисяч людей

В 44-й раз і вперше після початку пандемії у Берліні пройшов ЛГБТ-прайд . Цьогоріч органи влади вперше вивісили райдужну символіку на амдінбудівлях.

Гей-парад Christopher Street Day у Берліні

Гей-парад Christopher Street Day у Берліні

Після двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, повідомляє dpa. Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт. За оцінками поліції у заході взяли участь 150 тисяч учасників.  За словами організаторів, у параді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні

У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.

Українські прапори на гей-параді у Берліні

Українські прапори на гей-параді у Берліні

Christopher Street Day проходить у Берліні відбувся у 44-й раз. 2020 року парад було офіційно скасовано через пандемію коронавірусу, а минулого року він пройшов у скороченому форматі.

Berlin | Christopher Street Day CSD | LGBTQ Pride march


Прапори на адмінбудівлях

Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.

ЛГБТ-прапор над Рейхстагом

ЛГБТ-прапор над Рейхстагом

Christopher Street Day

Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.

Ungarn CSD l Budapest Pride 2022

Віктор Орбан на прайді в Будапешті

Марш на підтримку ЛГБТ у Будапешті

В один день з берлінським прайдом, тисячі мешканців Будапешту вийшли на акцію на захист прав ЛГБТ в Угорщині. Минулого року в країні прийняли закон, який забороняє "пропаганду ЛГБТ" серед неповнолітніх. Цей закон викликав хвилю обурення у Європі минулого року та протест з боку влади ЄС. Водночас прем'єр країни Віктор Орбан під час свого виступу в Румунії вкотре виступив проти ЛГБТ. "Батько - чоловік, мати - жінка, залиште наших дітей у спокої", - сказав він, знову наполягаючи, що закон не є гомофобним, а "захищає права дітей".

  • Молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Кохання під веселковим прапором

    Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.

  • Одна з активісток під час параду в Калькутті із макіяжем веселкових кольорів

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Камінг-аут

    Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.

  • Зйомки прайду в бразильському Сан-Паулу з висоти пташиного польоту

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Найбільший прайд у світі

    Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.

  • Руки у прикрасах торкаються волосся учасника прайду в Сан-Паулу, пофарбованого у кольори веселки

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство

    Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.

  • Прайд у Нью-Йорку

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!

    Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.

  • Костюмовані учасники прайду в Мехіко

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Костюмований прайд у Мехіко

    На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.

  • Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у Флориді

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій

    Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.

  • Парад рівності у Варшаві, 25 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві

    У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.

  • Учасники прайд-параду в болгарській столиці Софії, 18 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Проти спротиву

    Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.

  • Скорбота замість святкування в Осло - учасник акції скорботи із мішенню на спині й написом Чому?

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Скорбота замість святкування в Осло

    В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.

    Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня


 

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