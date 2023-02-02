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Європарламентарів Андреа Коццоліно і Марка Тарабеллу позбавили імунітету
Марк Тарабелла (ліворуч) і Андреа Коццоліно (праворуч)Фото: Dirk Waem/Nicolas Landemard/picture alliance
КорупціяЄвропа

Європарламент позбавив імунітету двох депутатів

Ольга Журавльова
48 хв. тому

Позбавити імунітету двох євродепутатів, підозрюваних у корупції, просили судові органи Бельгії.

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Європейський парламент проголосував у четвер, 2 лютого, за позбавлення імунітету двох депутатів, які стали фігурантами розслідування щодо підозр у хабарництві. Йдеться про бельгійця Марка Тарабеллу та італійця Андреа Коццоліно.

Голосування відбулося на вимогу бельгійської влади, яка тримає під вартою чотирьох осіб у рамках розслідування справи. Зняття депутатської недоторканності відкриває шлях слідчим до допиту цих євродепутатів.

Згідно з доповіддю, підготовленою правоохоронцями щодо Тарабелли, він "міг бути причетний до корупційних дій, пов'язаних з втручанням однієї або декількох іноземних держав, для впливу на дебати й рішення в Європарламенті". Його підозрюють в отримані хабарів на загальну суму від 120 до 140 тисяч євро.

Щодо Коццоліно, то його підозрюють в тому, що "з 2019 року він брав участь в змові з іншими особами щодо захисту інтересів іноземних держав у Європарламенті", зокрема, "блокував певні резолюції щодо цих держав в обмін на грошові винагороди".

Тарабелла і Коццоліно є представниками Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) - другої за чисельністю фракції в Європарламенті.

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Катаргейт

За даними агентства AFP, імовірно, йдеться про лобіювання інтересів Катару. В рамках розслідування цієї справи в грудні 2022 року позбавили посади віцепрезидентку Європарламенту, представницю з Греції Єву Кайлі.

Її та ще трьох людей заарештували за звинуваченням в "участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції". За даними слідства, Кайлі за хабарі давала позитивні оцінки ситуації в країні, голосувала за документи щодо Катару в комітетах, у роботі яких фактично навіть не брала участі, а також відвідувала численні заходи в інтересах Дохи.

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Під час обшуків у підозрюваних вилучили 600 тисяч євро. Зокрема, в будинку Кайлі знайшли 150 тисяч євро. Через свого адвоката вона заявила, що не знала про існування цих грошей і заперечила свою провину.

Катар також відкидає звинувачення в причетності до правопорушень та попередив про негативні наслідки для постачання газу в разі припинення доступу катарським чиновникам до Європарламенту на час розслідування.

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