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Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі
Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль МарріФото: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS
ПолітикаКатар

Катар попередив ЄС про "газові" наслідки недопуску до ЄП

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
2 год. тому

Катар назвав дискримінацією пропозицію не допускати його представників до Європарламенту на тлі корупційного скандалу.

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Катар відкинув звинувачення у корупційному скандалі в Європейському парламенті та попередив про негативні наслідки для постачання газу у разі припинення доступу катарським чиновникам до Європарламенту. Про це із посиланням на заяву Дохи повідомляє агенція AFP у неділю, 18 грудня.

Можливе призупинення доступу Катару до Європейського парламенту до закінчення судового розгляду - це "дискримінаційний" захід, який "здійснить негативний вплив на регіональну та глобальну співпрацю в галузі безпеки та на поточні перемовини про глобальний дефіцит енергії та безпеку", йдеться у заяві. "Ми рішуче відкидаємо звинувачення у причетності нашого уряду до правопорушень", - наголошується в повідомленні.

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Корупційний скандал у Європарламенті

На початку грудня віце-голова Європарламенту, представниця соціал-демократичного крила з Греції Єва Кайлі стала однією із шести підозрюваних у рамках розслідування можливої корупції з боку Катару, який приймає чемпіонат світу з футболу. Підставою для цього стали підозри бельгійської прокуратури у тому, що Катар "намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою значних грошових сум та подарунків".

11 грудня влада Бельгії висунула звинувачення чотирьом підозрюваним і видала ордер на їх арешт. "Вони звинувачуються в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції", - заявила прокуратура. Сама Кайлі відкинула усі звинувачення.

Переважна більшість депутатів Європарламенту 15 грудня проголосувала за зупинення прав доступу катарських чиновників до Європарламенту на час розслідування, пише AFP. Остаточне рішення залишається за президенткою парламенту Робертою Мецолою, зазначає агенція. За її словами, пакет реформ, спрямований проти такого лобізму, буде представлено наступного року.

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