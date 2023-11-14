Єврокомісія виділяє Києву 110 мільйонів євро гумдопомоги

Виділені кошти підуть на допомогу Україні та українським біженцям у Молдові. У Брюсселі закликали гуманітарне співтовариство допомогти найбільш уразливим верствам населення України протягом зими.

Європейська Комісія (ЄК) виділяє Україні 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 100 мільйонів підуть на допомогу безпосередньо в Україні, а ще 10 мільйонів - на підтримку українських біженців у Молдові і громад у цій країні, які їх приймають. Про це у вівторок, 14 листопада, повідомили у ЄК.

"Цей новий фінансовий ресурс допоможе гуманітарним партнерам Європейського Союзу надавати такі необхідні послуги, як грошова допомога, продукти харчування, вода, прихисток, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист", - зазначається у повідомленні .

Враховуючи цей обсяг фінансування, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на російську війну проти України становить 843 мільйони євро, додали у ЄК.

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ЄС також надасть Україні додаткові 84 електрогенератори зі своїх стратегічних запасів rescEU. Загалом через Механізм цивільного захисту ЄС в Україну було відправлено понад п'ять тисяч електрогенераторів.

"Неймовірні страждання, завдані російськими нападами народові України, - це абсолютне свавілля. Оскільки російські ракети сіють хаос по всій країні, гуманітарне співтовариство має бути готове допомогти найбільш уразливим верствам населення протягом суворих зимових місяців", - прокоментував виділення допомоги комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Він запевнив, що відданість ЄС народові України "залишається такою ж міцною, як і в перший день" повномасштабного російського воєнного вторгнення.

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