Боррель: ЄС може схвалити нові санкції проти РФ 15 листопада

12-ий пакет санкцій проти РФ ЄС може схвалити вже цієї середи, вони включатимуть обмеження щодо алмазів, повідомив Жозеп Боррель.

Робота над 12-им пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії перебуває на завершальному етапі, відповідну пропозицію може бути схвалено вже у середу, 15 листопада, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 13 листопада.

На пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС він зауважив, що нові обмеження передбачатимуть як персональні санкції, так і торговельні заборони, зокрема, на алмази. Також вони міститимуть заходи для обмеження цін на російську нафту й додаткові кроки для боротьби з обходом раніше запроваджених санкцій.

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У грудні в Київ приїде місія ЄС

Також Боррель повідомив, що у грудні в Київ прибуде місія ЄС, яка представить пропозицію Брюсселя щодо безпекових зобов'язань перед Україною та обговорить її з української владою.

Зараз країни-члени ЄС продовжують дискусії щодо цієї пропозиції, яка, зокрема, передбачатиме створення спеціального фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

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