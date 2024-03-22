Єврокомісія пропонує запровадити мито на російське зерно

Нові тарифи на імпортоване з РФ продовольство не дозволять Москві ввозити на ринок ЄС "крадене українське зерно", кажуть в ЄК. Тарифи мають зрости до 95 євро за тонну або 50 відсотків від вартості імпорту.

Європейська Комісія (ЄК) запропонувала запровадити мито на імпорт з Росії та Білорусі зерна та олійних культур, таких як ріпак і насіння соняшнику. Про це йдеться в опублікованому на офіційному ресурсі ЄК п'ятницю, 22 березня, документі у вигляді сесії запитань і відповідей. Цю пропозицію ще мають схвалити країни-члени ЄС.

За словами комісара ЄС з торгівлі Валдіса Домбровкіса, нові тарифи дадуть змогу обмежити ввезення Росією на ринок ЄС "краденого українського зерна". Згідно з пропозиціями, тарифи мають зрости до 95 євро за тонну або 50 відсотків від вартості імпорту. Досі більшість зернових і олійних культур податками або не обкладалися, або вони були "дуже низькими", уточнює агентство AFP. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до жодної з квот ЄС на зерно, які передбачають більш вигідний тарифний режим для деяких продуктів, зазначають на сайті ЄК.

Збільшення тарифів торкнеться і Білорусі через її "міцні політичні та економічні зв'язки з Росією", яка розпочала війну проти України, заявив Домбровскіс. "Якщо Білорусь не буде включено до пропонованих підвищених тарифів, націлених на Росію, це може призвести до того, що Росія використовуватиме Білорусь для обходу тарифів ЄС і направлення своїх товарів на ринок ЄС", - уточнив він.

ЄК: "Це не санкції"

У Єврокомісії вважають, що пропоновані заходи призведуть до скорочення імпорту зерна ЄС з Росії та Білорусі майже на 5 мільйонів тонн на рік. Зазначається, що це не санкції, і підвищені тарифи, як і раніше, даватимуть змогу здійснювати транзит через країни Євросоюзу, перевезення на суднах ЄС, зберігання на митних складах, надання послуг зі страхування та вільну купівлю-продаж. Очікується, що дефіцит буде частково заповнено імпортом з третіх країн, які традиційно здійснюють постачання на ринок ЄС, таких як США, Бразилія, Україна, Сербія або Аргентина.

Водночас постачання російського зерна до третіх країн, наприклад, до Африки, нові тарифи не торкнуться, уточнюють на сайті ЄК. "Ми подбали про те, щоб зберегти глобальну продовольчу безпеку", - пояснив Домбровскіс. За даними ЄК, у 2023 році РФ імпортувала в країни Євросоюзу 4,2 мільйона тонн зерна і нафтопродуктів на суму 1,3 мільярда євро.

Росію звинувачують у "дестабілізації" ринку ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) уже оголосила про запровадження тарифів на тлі зустрічі глав держав та урядів ЄС напередодні. Вона звинуватила Росію в "дестабілізації" ринку ЄС для відповідних товарів. "Це не дозволить російському зерну дестабілізувати ринок ЄС щодо цих продуктів, завадить Росії використовувати доходи від експорту цих товарів до Євросоюзу і гарантує, що незаконний російський експорт вкраденого українського зерна не торкнеться ринку ЄС", - заявила фон дер Ляєн.

Російське зерно стає політичною проблемою, вказав перед засіданням Євроради президент Литви Гітанас Науседа. "Наші фермери незадоволені тим, що російське зерно надходить на європейський ринок. Якщо мої відомості правильні, то Росія посідає третє місце серед головних постачальників сільськогосподарської продукції на європейський ринок", - повідомив він.

Цієї теми торкнувся і президент України Володимир Зеленський, який долучився до саміту по відеозв'язку. "Коли українське зерно викидають на дороги і залізничні колії, в Європу, як і раніше, везуть російські продукти і товари з контрольованої Путіним Білорусі. Це несправедливо", - сказав Зеленський.