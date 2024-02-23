У Польщі висипали український ріпак на залізницю

Біля пункту перетину кордону Польщі з Україною знову висипали українське зерно. Поки невідомо хто це зробив, повідомила "Укрзалізниця".

У Польщі на залізничній станції Дорогуськ, що неподалік кордону з Україною, невідомі висипали ріпак з українського зерновоза, який прямував до Німеччини. Про це у п'ятницю, 23 лютого, повідомила пресслужба компанії "Укрзалізниця".

"Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" повідомили, що готують звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Тим часом міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков закликав знайти і покарати злочинців. "Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", - наголосив він.

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Українське зерно висипають не вперше

На польсько-українському кордоні з 9 лютого страйкують польські аграрії. Зокрема, на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин", де акція протесту погоджена польською владою до 9 березня 2024 року. Саме там 11 лютого вперше було висипане українське зерно з трьох українських вантажівок. Згодом 20 лютого висипали зерно вдруге - на пункті пропуску "Медика-Шегині". В обох випадках це зробили страйкарі.

Таким чином фермери протестують проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС".