ЄК оцінила прогрес України на шляху реформ і членства

У ЄС бачать істотні кроки Києва для імплементації реформ, необхідних для набуття повноцінного членства. Що вже зроблено, а над чим ще треба працювати далі? Подробиці - у DW.

Євросоюз оголосив про те, що Київ зробив істотні кроки для імплементації реформ, сформульованих у сімох рекомендаціях, висунутих Єврокомісією під час надання Україні статусу країни-кандидата у червні торік. Таку оцінку виконання українською владою умов, необхідних для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, у четвер, 22 червня, висловила міністерка з європейських питань Швеції Джессіка Росвалл під час пресконференції по завершенні неформального засідання Європейської ради із загальних питань, яке відбулося у Стокгольмі. Швеція зараз є черговою головою у ЄС. У ході цього засідання єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій, наданих разом зі статусом країни-кандидата.

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"Зусилля України вражають"

"Ті зусилля, які були спрямовані (Україною. - Ред.) за останній рік - вражають. Попри надзвичайні обставини Україна зробила істотні кроки вперед", - сказала Росвалл. Серед них вона назвала новий законопроєкт про Конституційний суд, ухвалення нового закону про медіа, "реформування важливих судових органів" і "призначення нових керівників антикорупційних інституцій".

Окрім того, у Єврокомісії привітали "новий закон про декларування активів", що, на думку Брюсселя, свідчить про те, що український уряд хоче робити додаткові кроки для боротьби з корупцією. У ЄС знають про бажання України "цього року наблизитися до переговорів про вступ", тому мають намір допомагати українській владі продовжувати реформи "під час надзвичайно важкого періоду". Міністерка також висловила впевненість, що в Києві уважно вивчать оприлюднену оцінку ЄС, щоб удосконалювати необхідні реформи.

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"Виконано"

Під час зустрічі у Стокгольмі представники Європейської Комісії оголосили усну проміжну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Проте у внутрішньому документі ЄК, який під час зустрічі у Стокгольмі оприлюднив єврокомісар Варгеї і який є у розпорядженні DW, сім рекомендацій оцінюються за шкалою: "немає прогресу", "певний прогрес", "хороший прогрес" та "виконано".

Олівер Варгеї (архівне фото) Фото: JOHN THYS/AFP

Оцінку "виконано" отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ. На оцінку "хороший прогрес" заслужило реформування КСУ. Решта чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмивання коштів, антиолігархічне законодавство і ухвалення закону щодо прав нацменшин за шкалою ЄК отримали оцінку "певний прогрес" і низку зауважень з приводу того, що ще необхідно зробити у конкретному напрямку. Так, у Єврокомісії вказують, що українська влада має удосконалити процедуру відбору суддів КСУ відповідно до рекомендації Венеціанської комісії, так само врахувати зауваження "Венеціанки" треба щодо законів про нацменшини та деолігархації.

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Головний результат буде у жовтні

У приватних розмовах європейські дипломати у Брюсселі наголошують на тому, що ця проміжна оцінка має робочий характер. Як сказав DW на умовах анонімності співбесідник у Єврокомісії, під час оголошення усної оцінки "ми хотіли наголосити на прогресі, який зробили українці, імплементуючи ці рекомендації за справді надзвичайно складних обставин широкомасштабного воєнного вторгнення", а також чітко вказати їм, що ще варто зробити, аби "до жовтня всі пункти підтягнулися до відмітки "виконано".

У жовні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання сімох умов, які будуть зафіксовані у звіті у межах пакету розширення. І саме ця оцінка стане вирішальною в ухваленні рішення Брюсселя про відкриття переговорів про вступ України до ЄС цього року.