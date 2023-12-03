Естонія може закрити кордон з Росією у будь-який час

Кордон Естонії з Росією може бути закритий протягом години після відповідного рішення уряду, застерігають у Таллінні.

Кордон між Естонією та Росією може бути закритий впродовж години після відповідного рішення уряду, попередила у неділю, 3 грудня, глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Єва Кальмус у коментарі фінській медіакомпанії Yle .

Кальмус зазначила, що Таллінн може послідувати прикладу Гельсінкі, і звернулась до жителів Естонії з проханням не їздити до Росії. "Ті, хто вже поїхав до Росії, можуть опинитися в безвиході, коли повернутися буде дуже складно", - попередила вона.

Фінляндія повністю закрила сухопутний кордон із Росії

Фінляндія 28 листопада на два тижні закрила останній контрольно-пропускний пункт на кордоні з Росією, тим самим повністю перекривши сухопутний кордон із Росією. Відкритим залишився лише пункт пропуску на залізниці для вантажного сполучення "Вайніккала".

Фінська влада пішла на цей крок в умовах різкого напливу в країну нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки через кордон із Росією. В організації цієї міграційної кризи Гельсінкі підозрює Москву. Рішення про закриття всього східного кордону ухвалено для "захисту національної безпеки Фінляндії від гібридної операції Росії", заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.