Прем'єр Фінляндії не відкидає повного закриття кордону з РФ

За потреби Фінляндія закриє всі КПП на кордоні з Росією, заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Вже зараз відкритим лишається лише один пункт перетину кордону з РФ.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо не виключає того, що його країна може закрити всі контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Російською Федерацією (РФ) у разі погіршення ситуації з напливом прохачів притулку. Про це він заявив у радіо-програмі "Година з прем'єр-міністром", повідомляє фінський громадський телеканал Yle у неділю, 26 листопада.

"За потреби Фінляндія закриє весь східний кордон. Усі свої КПП. А ухвалення заяв про надання притулку буде зосереджено в іншому місці", - сказав він.

Орпо додав, що у цій ситуації Росія безжально використовує громадян третіх країн. "Цих людей виштовхують до кордону та не пускають назад", - сказав він.

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Він також наголосив, що вирішення ситуації з напливом мігрантів, кі просять притулку, "в інтересах всіх". "Це не в інтересах самої Росії, що росіяни, які живуть у Фінляндії, не можуть їздити в РФ", - заявив він.

Віповідаючи на запитання журналістів про те, чи є особи з двома громадянствами загрозою для Фінляндії, Орпо відповів, що "більшість росіян, які живуть в країні, - звичайні людьми, проте Росія може чинити на них вплив". Також він додав, що у майбутньому фінському уряду варто переглянути систему подвійного громадянства з точки зору принципу взаємності.

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Фінляндія вже закрила майже всі КПП на кордоні з РФ

18 листопада Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією до 18 лютого 2024 року через ситуацію з напливом нелегальних мігрантів з російського боку. Петтері Орпо і президент Фінляндії Саулі Нііністе звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

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19 листопада фінські військові прибули на кордон з Росією, де почалося зведення тимчасових огорож. А вже 22 листопада фінський уряд ухвалив рішення закрити всі пункти пропуску на східній частині кордону з Росією. Таким чином на кордоні з Росією відкритим залишається лише "Раджа-Йосеппі" в Інарі, котрий є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії з боку РФ.

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Раніше в листопаді Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з Росії, оскільки почастішали випадки, коли саме так в країну потрапляли нелегальні мігранти. У вересні країна припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.