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Європейський Союз запустив два пілотні проєкти щодо захисту зовнішніх кордонів від напливу нелегальних мігрантівФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
МіграціяЄвропа

ЄС запустив два проєкти для захисту від нелегальної міграції

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
3 год. тому

На тлі різкого збільшення звернень щодо надання притулку в ЄС у Румунії і Болгарії впроваджують нові заходи із протидії нелегальній міграції.

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Європейський Союз запустив другий пілотний проєкт щодо захисту зовнішніх кордонів від напливу нелегальних мігрантів, повідомила Європейська Комісія у понеділок, 20 березня.

Він передбачає зміцнення безпеки на кордоні Болгарії та Туреччини за допомогою транспортних засобів, контролю доріг, камер відеоспостереження та сторожових вишок. Крім того, у рамках проєкту ЄС планує запустити прискорені процедури надання притулку та повернення нелегальних мігрантів.

Як повідомлялося в лютому, проєкт може бути профінансований із фондів Євросоюзу, бюджету самої Болгарії та шляхом внесків інших країн ЄС. "Єврокомісія надасть фінансову підтримку Болгарії для зміцнення прикордонного управління на її зовнішньому кордоні з Туреччиною", - йдеться у повідомленні ЄК, яка не наводить точних цифр.

Перший подібний проєкт запущено у Румунії

Ще один пілотний проєкт, також анонсований у лютому, був запущений раніше, 17 березня. Він реалізується в Румунії і також передбачає впровадження нових інструментів для реєстрації мігрантів, більш оперативного ухвалення рішень щодо клопотань про притулок та повернення біженців, які отримали відмову.

"Румунія, завдяки своєму стратегічному географічному положенню, що межує із Сербією, Україною та Молдовою, відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки нашого спільного зовнішнього кордону", - наголосили в Єврокомісії під час запуску проєкту.

Німеччина - лідер за кількістю прохань про надання притулку

У січні в ЄК оголосили про намір впоратися з дедалі більшою кількістю нелегальних мігрантів до Євросоюзу за допомогою нової стратегії депортації. "Ті, хто не потребує міжнародного захисту, мають повернутися до країни походження", - заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

За її словами, 2022 року на територію ЄС прибуло понад 300 тисяч нелегальних мігрантів. Більшість із них не має законного права на притулок. Загалом у країнах Євросоюзу у 2022 році кількість клопотань про притулок зросла порівняно з 2021-м майже у півтора рази - до 924 тисяч заявок.

Лідером серед країн ЄС за кількістю прохань про притулок 2022 року залишилася Німеччина. У ФРН попросили притулку понад 190 тисяч осіб - на 57 відсотків більше, ніж роком раніше. На другому місці за кількістю заявок - Франція (понад 115 тисяч), далі йдуть Іспанія (111 тисяч), Австрія (106 тисяч) та Італія (78 тисяч).

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