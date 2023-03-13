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Фото: Antonio Parrinello/REUTERS
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Італія звинувачує "вагнерівців" у напливі мігрантів з Африки

Аліна Коломієць
18 хв. тому

В Італії фіксують нову хвилю прибуття мігрантів, які прямують з Африки через Середземне море. Міністр оборони країни звинуватив у цьому ПВК "Вагнер".

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Масове збільшення кількості людей, які прибувають в Італію з Африки через Середземне море, пов'язане з впливом російської приватної військової групи "Вагнер", заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у понеділок, 13 березня.

Він назвав це "гібридною війною", яку ведуть російські найманці. Крозетто звинуватив Росію в бажанні завдати шкоди деяким країнам, насамперед Італії, і в спробах вплинути на їхні геостратегічні рішення.

"Я думаю, що зараз можна з упевненістю сказати, що зростання в кілька разів міграційного процесу, що йде від африканських берегів, є також, не в останню чергу, частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група Вагнера, використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", - сказав Кросетто в своїй заяві.

За численними даними, ПВК "Вагнер" бере участь у бойових діях в деяких африканських країнах, зокрема Малі, Лівії, Центральноафриканській Республіці і Мозамбіку.

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"Міграційний бум"

Італія вже декілька тижнів обговорює прибуття тисяч мігрантів, які прямують до країни з Африки через Середземне море на здебільшого непридатних для плавання човнах. ЗМІ вже говорять про "міграційний бум".

Як зазначає dpa, за минулі вихідні до Італії прибуло понад 1,2 тисячі осіб. З початку січня Італія вже зареєструвала понад 20 тисяч мігрантів, що набагато більше, ніж за два попередні роки, коли ця цифра становила близько шести тисяч.

Катастрофа човна з мігрантами в Італії

Наприкінці лютого біля містечка Стеккато-ді-Кутро на південному узбережжі Італії, через погодні умови розбився човен з мігрантами. Унаслідок катастрофи загинули 60 людей, щонайменше 80 людей вижили.

Прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні у зв'язку з трагедією пообіцяла зупинити нелегальну морську міграцію. 

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