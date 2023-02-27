Катастрофа човна з мігрантами в Італії: вже 60 загиблих

Рятувальники на південному узбережжі Італії у понеділок, 27 лютого, продовжували шукати людей, які вважалися зниклими безвісти після катастрофи човна з мігрантами. Як пише агенція AP, вже знайдено 60 тіл загиблих, серед яких є діти. Щонайменше 80 людей вижили.

"У понеділок два судна берегової охорони прочесали море з півночі на південь біля Стеккато-ді-Кутро. Над морем також пролетів вертоліт, а пляж патрулював пікап. Сильний вітер здіймав хвилі, які все ще піднімали догори уламки корабля, бензобаки, контейнери з-під їжі та взуття. Пікап приїхав, щоб забрати тіло останньої жертви", - пише AP.

Представник пожежної охорони Джузеппе Лароса сказав, що перших рятувальників, які прибули на місце події, вразила кількість загиблих дітей, а також те, що тіла загиблих були вкриті подряпинами, наче вони намагалися втриматися на кораблі, щоб врятуватися.

"Це була жахлива картина. Тіла розкидані на пляжі, так багато тіл, так багато дітей", - рохповів він в понеділок уранці, цитує AP. За його словами, він зосередився на рятувальних роботах, але його вразило те, що він знайшов у тих, хто вижив. "Мене вразило їхнє мовчання, - сказав він. - Жах в їхніх очах, але вони німі. Мовчання".

Влада Італії обіцяє зупинити нелегальну морську міграцію

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у неділю висловила "глибоку скорботу" через катастрофу мігрантського судна та пообіцяла зупинити нелегальну морську міграцію, щоби запобігти новим трагедіям.

"Уряд прагне запобігти виїзду (мігрантів), а з ним і розгортанню цих трагедій, і буде продовжувати робити це, перш за все, вимагаючи максимальної співпраці з країнами виїзду і походження", - ідеться в її заяві.

ЄК закликає до реформи притулку

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в свою чергу закликала досягти прогресу в реформуванні правил надання притулку в Європейському Союзі.

"Я глибоко засмучена жахливою аварією човна біля берегів Калабрії. Загибель невинних мігрантів, внаслідок цього, є трагедією. Ми всі разом повинні подвоїти наші зусилля щодо Пакту про міграцію та притулок і Плану дій щодо Центрального Середземномор'я", - написала вона у Twitter.

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