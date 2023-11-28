ЄС виділяє ще €200 млн на навчання українських військових

Фінансування навчальної місії Євросоюзу для ЗСУ зросте до 255 мільйонів євро.

Рада Європейського Союзу вирішила виділити додаткове фінансування на тренування військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) в рамках Місії військової допомоги ЄС.

"Грошова сума збільшена на 194 мільйони євро і становитиме загалом 255 мільйонів євро", - повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 28 листопада. Кошти будуть виділені через Європейський фонд миру.

"Мета сьогоднішнього рішення - продовжити підтримувати розвиток спроможностей ЗСУ, ґрунтуючись на потребах України та беручи до уваги зростаючі масштаби й складність програми навчання", - йдеться в повідомленні.

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ЄС навчив понад 34 тисячі українських військових

Місія військової допомоги ЄС Україні стартувала в листопаді 2022 року та розрахована на два роки тренувань ЗСУ на території країн Євросоюзу. Навчання проводять з використанням військової техніки, що надається країнами ЄС.

За запитом генерального штабу ЗСУ для підвищення боєздатності та боєготовності українських солдатів їм надають індивідуально розроблену підготовку. Вона є частиною комплексного міжнародного підходу, узгодженого з партнерами по Групі сприяння безпеці України та Контактній групі з оборони України (формат "Рамштайн").

За даними Ради ЄС, за час роботи місії підготовку пройшли вже понад 34 тисячі українських військових.

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