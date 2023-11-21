Партнери України підготували понад 100 тисяч військових ЗСУ

З початку повномасштабної війни понад 100 тисяч українських військових пройшло вишкіл в 32 країнах-партнерах України. Зокрема, майже 29 тисяч військових опанували західні озброєння.

Підготовку в навчально-тренувальних центрах 32 країн-партнерів завершили понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ). Про це у вівторок, 21 листопада, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Олександр Кириленко під час брифінгу за участю військових аташе країн-партнерів, передає кореспондент DW.

"Менш ніж за два роки за вашої підтримки підготовлено понад 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ на території ваших країн. Ці спільні зусилля не були б можливі без вашої підтримки і допомоги. Протягом двох років ми відчуваємо це, відчуває вся Україна", - сказав він.

Майже 29 тисяч військових опанували західні озброєння

Своєю чергою начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран уточнив, що до організаційних заходів підготовки особового складу ЗСУ за кордоном залучена коаліція партнерів, яка налічує 32 держав. Вони організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій: Група сприяння безпеці України (SAG-U) та Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM), зазначив він.

За словами генерал-майора, діюча система підготовки зосереджена на чотирьох базових пріоритетах. Зокрема, фахова підготовка спеціалістів роботі з іноземними зразками озброєнь та військової техніки (танки, бойові броньовані машини та БТР, артилерійські системи та ракетні системи залпового вогню (РСЗВ), комплексами ППО та безпілотними системами, а також підготовка бойових медиків, саперів, снайперів, операторів протитанкових комплексів.

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Таран подякував США, Німеччині, Канаді та Австралії, завдяки яким було покладено початок такої підготовки. "Першопрохідниками стали сім розрахунків 155-мм гаубиць M-777, які після завершення підготовки в квітні 2022 року були розподілені до окремої артилерійської бригади Олексія Алмазова. Зараз ці бійці успішно виконують завдання з вогневої підтримки військ", - зазначив він.

Також з квітня 2022 року до навчання українських воїнів долучилися ще 22 держави, зокрема, Туреччина, Нідерланди, Польща, Великобританія, Чехія, Латвія, Естонія, Португалія, Данія та Словенія. "За дев’ять місяців минулого року за їхньою допомогою було підготовлено понад 500 операторів безпілотних систем", - наголосив Таран.

Також у 2022 році за допомогою Великобританії, Словенії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Туреччини, США, Австралії, Нідерландів було підготовлено понад 1300 екіпажів танків, БМП та інших броньованих машин. Водночас США, Німеччина, Польща, Великобританія, Франція, Бельгія, Канада, Австралія, Швеція, Італія, Естонія, Словаччина, Латвія, Норвегія, Литва, Словенія підготували понад 5,2 тисячі спеціалістів РСЗВ різних модифікацій. Крім того, за словами Тарана, у 2022 році країни-партнери підготували 675 фахівців систем протиповітряної оборони, понад 400 фахівців підтримки і логістики, 573 спеціалісти протиракетних і протикорабельних комплексів, а також понад 900 бойових медиків, саперів, снайперів.

У 2023 році до навчання долучилися вісім нових держав

В 2023 році було більше ніж вдвічі збільшено обсяги фахової підготовки - понад 19300 військових. При цьому до процесу навчання, за словами Тарана, долучилися вісім нових держав - Хорватія, Іспанія, Угорщина, Кіпр, Молдова, Румунія, Грузія та Болгарія.

Ще одним пріоритетом у системі підготовки є навчання командирів-лідерів, особливо молодшої ланки - командирів відділень, взводів, рот, а також інструкторів-тактиків. У 2022 році було підготовлено 207 командирів, а у 2023 році ця кількість сягнула понад 5200, з яких 2,5 тисячі - головні сержанти взводу, зауважив Таран. Він пояснив цю ситуацію тим, що торік пріоритетом було навчання військових оперувати західною технікою. "Тому молодших командирів ми готували своїми силами в центрах ЗСУ", - зазначив Таран.

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Колективна підготовка новостворених ОВУ

Ще один напрямок у системі навчання за кордоном - колективна підготовка підрозділів різних рівнів та штабів для ефективного управління ними, в першу чергу для ведення наступу та штурмових дій, зазначив Таран. "Підготовка органів військового управління оперативного рівня здійснювалася спільно зі штабами тактичного рівня, зокрема бойових бригад. Для їхнього проведення використовувалася Командування підготовки 7-ї армії Сухопутних військ ЗС США в Німеччині", - сказав він.

Колективна підготовка була розпочата у вересні 2022 року. Першим підрозділом ЗСУ, який пройшов злагодження за кордоном, став батальйон окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського. "Високий рівень злагодженості підрозділів батальйону став запорукоюуспіху на Херсонському напрямку в листопаді-грудні 2022 року. До кінця минулого року ми встигли підготувати п'ять підрозділів рівня батальйону та один штаб бойової бригади. Умови для цього забезпечили Німеччина, Польща, Словаччина та Чехія", - повідомив Таран.

Загалом торік в рамках колективної підготовки навчання за кордоном пройшло 2,1 тисячі військових, а в поточному році обсяги підготовки штабів та підрозділів збільшено до 35,5 тисячі, зазначив він.

Базова загальновійськова підготовка

Ще одним напрямком навчання за кордоном є базова загальновійськова підготовка новобранців, тобто людей, які раніше ніколи не служили, зазначив Таран. Нині її пройшли вже майже 30 тисяч осіб, які отримали базові навички стрільців піхотних підрозділів, зазначив Таран. "Ми вдячні всім країнам, які брали в цьому участь. Окремо хочу відзначити Великобританію, де базову загальновійськову підготовку пройшло близько 23 тисячі осіб", - сказав він. Загалом кількість підготовлених українських військових на території Великобританії сягнула 30 тисяч за два роки, а з 2014 року, з початку агресії Росії, перевищила 50 тисяч військовослужбовців.

Українські військові завершили навчання у Великобританії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video