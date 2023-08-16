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ЄС віддає Україні і Молдові бюджет програм з РФ і Білоруссю

Ксенія Польська (Брюссель)
45 хв. тому

135 мільйонів євро, що були призначені на майбутні спільні програми ЄС з Росією та Білоруссю, спрямують на зміцнення співпраці з Україною і Молдовою, повідомили в Єврокомісії.

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Прапори України та ЄС перед будівлею Єврокомісії
Прапори України та ЄС перед будівлею ЄврокомісіїФото: Lukasz Kobus/EU

Європейська комісія ухвалила рішення спрямувати 135 мільйонів євро з фонду сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, які були призначені для спільних програм із Росією та Білоруссю, на посилення співпраці з Україною та Молдовою. Про це у середу, 16 серпня, повідомила пресслужба Єврокомісії. 

Це рішення - "результат жорстокої війни Росії проти України", пояснила єврокомісарка з питань узгодженості та реформ Еліза Феррейра. "Я рада, що гроші, які ми спочатку планували спрямувати на цю співпрацю, тепер підуть на користь програмам ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами Євросоюзу та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", - заявила вона. 

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Йдеться про гроші, які спочатку були закладені в бюджет програм Interreg NEXT з Росією і Білоруссю на 2021-2027 роки. Тепер їх спрямують на програми Interreg з Україною та Молдовою. Наприклад, на розвиток "ліній солідарності" і транскордонних транспортних сполучень, надання медичних послуг, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також на зміцнення інституційної спроможності українських і молдавських органів державної влади. Участь у програмах Interreg також забезпечує Україні та Молдові переваги щодо адміністративного потенціалу та досвіду у управлінні грошима, наданими ЄС.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України Єврокомісія призупинила співпрацю з РФ і Білоруссю в рамках програм Interreg. Внаслідок цього 26 мільйонів євро було перерозподілено на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нинішнє рішення аналогічним чином перерозподіляє решту фінансування на період до 2027 року. 

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Єврокомісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією і Білоруссю, можуть брати участь в інших наявних програмах міжрегіональної співпраці Interreg.

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