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ЄС надасть Києву до €1,4 млрд з доходів від активів РФ - ЗМІ

Дмитро Шварц
24 червня 2024 р.

Міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили виділення до 1,4 мільярда євро військової допомоги Україні за рахунок надходжень від заморожених активів російського Центрального банку, повідомляють ЗМІ.

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Євро
ЄС схвалив виділення Києву до €1,4 млрд з доходів від заморожених активів РФФото: picture alliance / dpa

Міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили виділення першого траншу військової допомоги Україні за рахунок надходжень від заморожених активів російського Центрального банку в розмірі до 1,4 мільярда євро. Про це у понеділок, 24 червня, повідомили агентства dpa та Reuters.

Як зазначив перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель, кошти мають швидко надійти в Україну і "уникнути будь-якого блокування".

Марні зусилля Угорщини  

Як повідомляє видання Politico, озвучена сума прибутку від заморожених російських активів, яку отримає Україна, поки що не є остаточною, але, за словами дипломатів, вона коливається між 1,2 та 1,4 мільярда євро.

Київ отримає ці кошти через Фонд допомоги Україні (UAF). Попри своє бажання Угорщина не зможе заблокувати цей процес, адже на початку цього року Будапешт утримався під час голосування за створення цього фонду, додає Politico. Причиною, яка дозволила знайти обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС.

За даними видання, кошти будуть використані не на відшкодування наданої допомоги, як це зазвичай відбувається у випадку з UAF, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості, додає Politico.

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Попри нову домовленість ЄС, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в рамках програми UAF для ЗСУ в якості часткової компенсації за зброю, придбану для Києва. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" рішенням надати допомогу Києву за рахунок надходжень від заморожених активів РФ.

Офіційне оголошення про рішення очікується у понеділок - після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Білл Браудер про конфіскацію російських грошей для України

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