ЄС ще не погодив новий транш військдопомоги Україні

Через блокування Угорщиною чергового траншу допомоги Україні з Європейського фонду миру міністри закордонних справ не змогли його погодити. Але Боррель обіцяв знайти рішення.

Європейський Союз (ЄС) досі не погодив виділення Україні восьмого траншу військової допомоги з Європейського фонду миру (ЄФМ). Про це після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі в понеділок, 23 жовтня, повідомив керівник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель. "Ми ще не вирішили проблему надання останнього сегмента з ЄФМ, але й надалі шукаємо рішення. Так чи інакше ми його знайдемо", - запевнив він.

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Черговий транш у 500 мільйонів євро заблокувала Угорщина, але дипломати сподівалися вирішити цю проблему на зустрічі міністрів закордонних справ.

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Міністри також обговорили окрему програму фінансування військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, яку раніше представив Боррель. Пропонується відвести частину ЄФМ для виділення Києву до п'яти мільярдів євро щорічно на оборонні потреби. Мета нової програми - "перетворити підтримку Євросоюзу на довгострокові та надійні зобов'язання щодо безпеки та обороноздатності України, зокрема у сфері військової допомоги та вишколу".

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Головний дипломат ЄС зазначив, що тепер ця пропозиція потребує погодження Європейської ради, яка збереться 26-27 жовтня.