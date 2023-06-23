В ЄС збільшать бюджет фонду допомоги Україні 26 червня – ЗМІ

Збільшення на 3,5 млрд євро бюджету фонду, з якого допомагають озброювати Україну, міністри закордонних справ країн ЄС схвалять 26 червня, повідомляє Reuters. Втім Угорщина і далі блокує транш для Києва, пише агенція.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 26 червня на зустрічі в Люксембурзі схвалять збільшення на 3,5 мільярда євро Європейського фонду миру (ЄФМ, EPF), який використовується для фінансування зброї та боєприпасів для України. Про це у п'ятницю, 23 червня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

"У понеділок буде ухвалене рішення про поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро", - цитує агенція високопоставленого чиновника ЄС.

"Але рішення про новий транш Європейського фонду миру для України не буде, оскільки між країнами-членами ще немає згоди щодо цього", - додав співрозмовник видання.

Чи зніме Угорщина вето?

За даними джерел Reuters, Угорщина і далі блокує виділення траншу для Києва у розмірі 500 мільйонів євро. До того в Будапешті неодноразово заявляли, що не знімуть блокування, поки українська влада не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, які вважає "міжнародними спонсорами" війни Росії в Україні. Також Угорщина не згодна з тим, що ЄС поряд з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру винятково щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість грошей на просування інтересів ЄС в інших сферах, заявляли раніше в офісі речника уряду Угорщини у відповідь на запит Reuters.

Водночас видання EURACTIV із посиланням на три дипломатичні джерела в ЄС стверджує, що Угорщина зрештою зняла своє вето. Тож міністри закордонних справ ЄС мають дати "зелене світло" для початку роботи над виділенням Україні цього траншу, пише видання.

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З фонду виділили Україні вже 5,6 мільярда євро

Європейський фонд миру створили у 2021 році для допомоги країнам, що розвиваються, в купівлі військового обладнання. Після початку повномасштабної агресії Росії, в ЄС ухвалили рішення використовувати бюджет фонду і для озброєння України. Відтоді з нього вже виділили близько 5,6 мільярда євро на військову допомогу Києву.

Через те, що початковий бюджет ЄФМ у розмірі п'яти мільярдів євро витратили швидше, ніж розраховували, наприкінці минулого року ЄС уже збільшував його бюджет на два мільярди євро.

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