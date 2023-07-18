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ПолітикаБілорусь

ЄС готує нові санкції проти Білорусі до річниці виборів

Ксенія Польська (Брюссель)
36 хв. тому

Нові штрафні заходи проти режиму в Мінську за порушення прав людини Євросоюз запровадить до 9 серпня, повідомили DW у Брюсселі. 2020 року в цей день у Білорусі відбулися президентські вибори.

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Протести в Білорусі проти арешту Марії Колесникової, жовтень 2020 року
Протести в Білорусі проти арешту Марії Колесникової, жовтень 2020 рокуФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Європейський Союз має намір запровадити новий пакет санкцій у зв'язку з порушеннями прав людини у Білорусі до третьої річниці президентських виборів у країні. Про це кореспондентці DW повідомив високопосадовець ЄС у вівторок, 18 липня, у Брюсселі. Він уточнив, що ці рестриктивні заходи має бути введено до 9 серпня. 

Паралельно обговорюється інший пакет санкцій щодо Мінська, пов'язаний з участю Білорусі у російській агресії проти України, зазначило джерело. 

Проти Білорусі вже запроваджено шість пакетів санкцій з боку ЄС. Останній набув чинності рік тому. Дискусія про нові обмежувальні заходи щодо Мінська у зв'язку з його залученням у війну Росії проти України триває в Євросоюзі вже кілька місяців. 

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Президентські вибори відбулися у Білорусі 9 серпня 2020 року. Олександр Лукашенко оголосив себе їхнім переможцем, а решта учасників передвиборчої кампанії опинилися за ґратами або змушені були тікати з країни. Внаслідок масових протестів проти фальсифікації підсумків виборів було затримано десятки тисяч білорусів. Тисячі засуджені і досі ув'язнені.

Що відбувається з Сергієм Тихановським, Віктором Бабаріко та Марією Колесниковою - лідерами опозиційного руху на момент виборів, заарештованими за сфабрикованими звинуваченнями, наразі невідомо, оскільки зв'язку з ними немає вже кілька місяців. Брюссель не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі та веде діалог про майбутнє країни з лідером демократичних сил Світланою Тихановською.

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